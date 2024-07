Búsqueda de Loan | El fuerte pedido del papá a la tía Laudelina: «Que se quiebre y diga la verdad»

A 18 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, continúa el misterio entre los propios miembros de la familia. Ahora, el papá del niño hizo un fuerte pedido hacia su hermana Laudelina, quien declaró que el pequeño murió en un accidente.

José Peña, el padre de Loan, desacreditó la hipótesis del siniestro y lanzó: “Ojalá que cuente la verdad, que se quiebre y diga la verdad, dónde está la criatura. Todos los días pedimos saber qué hicieron con él«.

Así lo manifestó el hombre en declaraciones a TN en 9 de Julio, donde cientos de personas marcharon para pedir justicia.

Por otro lado, se refirió a la recorrida que hizo durante la tarde con Fernando Burlando por la casa de Catalina, la abuela de Loan, y sus alrededores: “Fuimos a hacer una gira por ahí, a reconstruir algo. Él quería conocer la zona y ver el lugar”.

María, la mamá de Loan, también desmintió a la mujer. «Lo que dijo Laudelina es un verso, es mentira, porque mi marido estaba cuando salió la camioneta y no vio nada, tendría que haber visto cuando lo atropelló. Ella inventó todo», expresó más temprano en diálogo con Poco Correctos (El Trece).

Sobre como afronta estos días de búsqueda, contó: «Estoy de pie, haciendo fuerzas. No tengo ninguna noticia de Loan, no se sabe nada. Quiero saber qué hicieron con mi hijo. Si alguien lo tiene, que me devuelva a mi hijo, o que me lo dejen en la puerta de mi casa, o que le dé a alguien. Estamos destrozados y ya pasaron 18 días».

Búsqueda de Loan: masiva marcha en Corrientes para pedir justicia

Cientos de vecinos de Corrientes se movilizaron esta tarde para pedir por la aparición con vida de Loan Danilo Peña. Incluso, llegaron a la puerta de la fiscalía federal de Goya.

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantaron, ante la mirada de los efectivos de la Policía Federal que custodiaba el edificio. Luego, además, entonaron el Himno Nacional Argentino.

Por último, se leyó el siguiente documento:

Buenas noches a todos: Hoy nos encontramos una vez más en este lugar para marchar y pedir por la aparición de Loan. Nos hubiese gustado no tener que marchar nuevamente por esta causa, pero lamentablemente Loan sigue sin aparecer.

Hemos pasado un fin de semana con muchas noticias, con un panorama desolador, con más dudas que certezas, con testimonios enfrentados, con declaraciones inexactas, dudosas, parciales, que no nos llevan a dar con el paradero de Loan. Un caso con secreto de sumario, pero violado por algunas instituciones.

Lo que comenzó como una búsqueda de persona en un entramado complejo, derivó en una investigación por trata de personas y ahora un supuesto accidente con muchas cosas que no tienen explicación. El tiempo de las decisiones es imprescindible para abordar la situación.

Versiones cruzadas y sospechas policiales en un caso que tiene seis detenidos y muchas incógnitas por develar.

Han pasado 18 días sin tener una pista siquiera de su paradero, nos han mentido en reiteradas oportunidades. Se dicen muchas cosas, se duda de todo y de todos. De lo único que estamos seguros es de que: 1) nos han mentido y nos mienten hasta el hartazgo; 2) tenemos una justicia ineficiente; y 3) Loan sigue sin aparecer. El foco real y concreto, que es la aparición de Loan, muchas veces se pierde y se ve opacado por procedimientos administrativos y judiciales que ponen el acento en otras cosas y no en la VIDA de un niño.

Queremos agradecer a las instituciones que se han sumado a la causa, no nos vamos a callar, no vamos a parar hasta que se resuelva esta situación. No normalicemos que se pierda un niño, no normalicemos que se cierre cualquier causa con una fundamentación que en muchos casos no tiene sentido, no nos acostumbremos a las injusticias.

Una vez más agradecemos a los medios nacionales por seguir presentes, por seguir mostrando esta realidad que hoy nos toca enfrentar. En muchas ocasiones, como lo dijo el Dr. Burlando, el periodismo hizo el trabajo de investigación que nuestra justicia no puede hacer.

Queremos una vez más pedir a Dios, que ilumine y les dé la fortaleza necesaria al fiscal federal De Guzman y a la jueza Cristina Pozzer Penzo para llegar a la verdad en esta eterna y dolorosa investigación. Les pedimos que actúen con independencia, sin presiones de otros poderes del Estado, con seriedad, celeridad y responsabilidad como este caso lo requiere.

Loan no está solo. Hay un pueblo entero pidiendo por su aparición, un país que hizo propia la causa de los correntinos, un grupo de comunidades educativas, religiosas, laicas, jóvenes y personas de la sociedad civil que estamos dispuestos a seguir marchando para que esto no sea un acto más de injusticia a la que quieren acostumbrarnos.

Si buscamos en internet el significado de Justicia, nos dice que es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En este sentido, pedimos que a Loan le otorguen sus derechos y su vida en libertad y a los culpables les caiga el peso de la ley conforme a nuestro código penal.

Una vez más nuestro agradecimiento a los que nos acompañan y el único pedido es que no nos dejen solos. Tenemos que ser más los que gritemos fuerte el nombre de Loan. Que no sea un caso que quede en el olvido.

Con información de Infobae