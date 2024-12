Búsqueda del jubilado desaparecido en Bariloche: «Había prometido que iba a seguir adelante por nosotros»

«No voy a parar hasta encontrarlo«. De esta forma, Romina Salazar se refirió a la angustiante búsqueda de su abuelo Efraín, un jubilado de 84 años que desapareció el último jueves en Bariloche. En la mañana de este martes, último día del año, la mujer se encontraba trabajando, pero aseguró que tenía previsto participar de los rastrillajes de búsqueda por la tarde entre el barrio Las Chacras y Costa del Sol. Su voz denota desconsuelo y cansancio.

Romina cuenta que, en octubre, los médicos le diagnosticaron a su abuelo un tumor maligno en el paladar y debía encarar un tratamiento oncológico. «Le habían colocado un botón gástrico porque no podía digerir normalmente. Este último tiempo estuvo internado, pero siempre lo acompañamos en todo momento. Esa era su angustia. Siempre fue una persona muy fuerte, pero todo esto lo tiró abajo», comentó Romina.

La última vez que lo vieron fue el jueves pasado: la abuela de Romina lo vio salir de la casa en el barrio Modesta Victoria, al este de Bariloche, rumbo a un camino que cruza las vías del tren. Pero no le llamó la atención porque supuso que se dirigía, como solía hacerlo, hacia una panadería donde compraba unas tortitas de gelatina que podía comer. «Era lo único que hacía», dijo la mujer. Pero en esta ocasión, no regresó.

Los rastrillajes comenzaron el fin de semana. Foto: gentileza

Si bien trascendió que el hombre había hecho dedo y una mujer lo había levantado en un vehículo, Romina desmintió que el hombre que se ve en las cámaras de seguridad sea Efraín. «No era mi abuelo. Él no podía movilizarse porque estaba débil y se cansaba y se desvanecía. Pero no era de hacer dedo. Los dos perritos que trajeron para la búsqueda llegan hasta la costa del lago. Por eso, han centrado los rastrillajes en ese sector. No debe estar lejos», dijo.

Durante el fin de semana la policía encaró rastrillajes en distintos sectores, junto al grupo Coer y personal del Splif (Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales). El lunes se recorrió la calle Modesta Victoria, incluyendo espacios verdes, descampados y estructuras edilicias abandonadas. «Por el momento, los resultados fueron negativos. Por ese motivo, el protocolo de búsqueda sigue vigente y activo» no sólo en la ciudad, sino en localidades aledañas y provincias vecinas», indicaron.

Romina mencionó que en el último tiempo, el hombre adelgazó mucho, estaba muy angustiado y «su pena era no terminar así». «Varias veces, le dije que más allá de su enfermedad, no iba a estar solo. Lo íbamos a acompañar, pero sentía una tristeza inmensa. Cada vez que se venía abajo, yo lo iba a ver y le decía palabras de aliento. Y él me había prometido que iba a seguir adelante por nosotros«.

Romina expresó la necesidad de que su abuelo «aparezca como sea. Quiero que esté en un lugar digno para que pueda descansar. Soy la cabeza de esto y tengo que estar fuerte para encontrarlo. Si digo que estamos bien, miento. Estamos muy angustiados, pero sabemos que va a aparecer. Lo que pido es que si alguien sabe algo se comunique con la policía».