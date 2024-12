Buscan a un hombre de Roca desaparecido hace 21 días: dijo que iba a Miramar, pero no llegó

Un vecino de Roca es buscado intensamente. Se trata de Adrián Héctor Basualdo, de 33 años, quien visto por última vez hace tres semanas después de abandonar su casa para viajar a Miramar, pero nunca llegó.

La autoridades informaron que el hombre fue visto por última vez entre el lunes 9 y el martes 10 en horas de la noche, cuando se retiró de su vivienda en la calle Lago Lolog del barrio Chacramonte.

En cuanto a sus características físicas, se comunicó que es de tez trigueña, mide 1,70 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones, contextura física delgada y una deformación del lado derecho de la cara.

Búsqueda en Roca: la última información refería que iba a Miramar

Se advirtió que no posee teléfono y que no tiene tarjetas de débito ni crédito. Además, señalaron que llevaba consigo documentación personal, pero no dinero en efectivo.

La última información refería que viajaba a Miramar, lugar al que nunca llegó, según afirmaron sus allegados.

El hombre dijo que iba a viajar a Miramar. Foto: ilustrativa.

Debido a esto, se solicitó que cualquier información sobre su paradero sea brindada a la comisaría más cercana, al 911 o al teléfono de turno de Fiscalía (0298) 4231271.