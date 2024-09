Cabañas ilegales en Villa La Angostura: los incumplimientos e irregularidades que se detectaron

Los 54 millones de pesos que deberá pagar el propietario de un complejo denunciado por vecinos se fundamenta en varias irregularidades e incumplimientos que detectó el municipio. Entre ellas obras clandestinas e invasión del espacio público.

La Justicia comprobó que el dueño de las cabañas HuitanCó es responsable de violar múltiples artículos de la Ordenanza 4143/24, los cuales refieren a la protección del ambiente y a la regulación de edificaciones, informó Diario Andino.

Entre las innumerables irregularidades se contemplan:

Construcción no declarada: se detectó un galpón no declarado en los planos, considerado clandestino. Además, parte del alero semi cubierto se utiliza como cochera, invadiendo espacio público sin autorización municipal.

Intervenciones Inadecuadas: el informe técnico señala que las intervenciones realizadas para tratar la inestabilidad del terreno han sido irresponsables y temerarias, lo que ha exacerbado el problema en lugar de solucionarlo.

Estructuras Comprometidas: las estructuras del complejo, como la piscina y otras instalaciones, están comprometidas debido a la inestabilidad del terreno.

Parte de los terrenos. Foto: Gentileza.

Inestabilidad del Terreno: ingenieros informaron que el terreno presenta inestabilidad crónica. Las intervenciones realizadas no han garantizado la estabilidad del talud sudoriental de la propiedad, y los informes han sido parciales y deficientes.

Riesgo de Desmoronamiento: las intervenciones realizadas por el imputado han desencadenado nuevos procesos erosivos, poniendo en riesgo tanto las estructuras del complejo como el paseo peatonal público.

Según el expediente de obra, a pesar de que el imputado contaba con la habilitación para la construcción de la piscina y sus alrededores, la ejecución de la obra como el volteo de árboles sin autorización y las obras de contención improvisadas realizadas sin la debida autorización municipal, incrementaron el riesgo en la zona.

El informe del área de planificación revela que la ladera presenta condiciones de inestabilidad reconocidas por más de 20 años.

El imputado reconoció la invasión del espacio público y realizó una regularización parcial, pero su accionar irresponsable resultó en el cierre de un espacio de uso público por riesgo de derrumbe.

En cuanto a los incumplimientos ambientales se detectaron:

El uso del espacio verde y la falta de relevamiento y cumplimiento. Se constató incumplimiento en el relevamiento e intimaciones previas relacionadas con el área de riesgo. La falta de cerco adicional y de balizamiento también fue identificada.

Cabañas ilegales en Villa La Angostura: el conflicto destapó irregularidades ajenas a la disputa del terreno

Según informó el medio, se detectaron incumplimientos turísticos en el complejo. Se descubrió que la empresa operaba con una licencia comercial vencida desde el 23 de abril de 2024.

El establecimiento no contaba con el registro de pasajeros requerido y se negó a brindar información sobre los viajeros durante la inspección.

Además, se reportó maltrato por parte del personal del complejo hacia los inspectores durante la notificación de la clausura y el control de la información de los turistas.

Cabañas ilegales en Villa La Angostura: la multa y las infracciones

Se le impuso una multa que asciende a un total de 106.000 unidades (equivalente a $54.378.000), que deberá ser abonada dentro de un plazo de 10 días, «bajo apercibimiento de ley», indica el documento judicial.

Además, se detectaron infracciones a normas vigentes: por no acatar órdenes impartidas por el Departamento Ejecutivo, por infracciones a disposiciones vigentes no especificadas previamente y por incumplimiento reiterado de pedidos de presentación de obra y proyecto de ejecución.



El documento indica que se aplicarán las sanciones previstas en la ordenanza correspondiente, que incluyen multas y la posible clausura de las actividades no habilitadas. Se exigirá la demolición de las construcciones irregulares y la restitución de los espacios a su estado primitivo.

La empresa y el dueño del complejo deberán cumplir con todas las órdenes impartidas y regularizar la situación conforme a las normativas vigentes, bajo pena de enfrentar sanciones adicionales por incumplimiento.

Además, se realizará un exhaustivo control por parte de las áreas correspondientes para asegurar el cumplimiento de las medidas impuestas y la liberación total del espacio público invadido.