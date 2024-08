Caída con polémica en Primeros Pinos: denunció que no la atendieron y el parque de nieve la desmintió

Una turista de Buenos Aires vino de vacaciones a Neuquén y decidió ir al parque de nieve de Primeros Pinos para conocer el lugar. La experiencia de la mujer no fue para nada agradable debido a que sufrió una caída y denunció que no recibió la asistencia médica necesaria. Desde el parque desmintieron la versión e indicaron que la situación fue totalmente distinta.

Hace algunos días, Zoe, una turista de 24 años oriunda San Nicolás, Buenos Aires, llegó a Neuquén con el objetivo de visitar a sus familiares en Zapala y además conocer la nieve. Para vivir la experiencia, la joven decidió viajar hasta Primeros Pinos al parque invernal que fue inaugurado este año al principio de la temporada.

A través de un video, la joven denunció que mientras andaba en culipatín en la zona habilitada del parque, sufrió una caída y se golpeó con un pozo que estaba en el medio de la nieve. En consecuencia, sufrió la fractura de dos vertebras.

«Cuando me caí reboté con un pozo que había en la pista. La enfermera me dijo que me levante porque lo que tenía era una quebradura y nunca llamaron a una ambulancia porque no había», aseguró en una filmación que hizo pública.

Por su parte, señaló que la hicieron irse por sus propios medios porque no contaban con movilidad para trasladarla a un centro médico. «Me hicieron levantarme sabiendo que tenía la columna quebrada y nunca llamaron a una ambulancia. Me dijeron que me vaya con el mismo taxi en el que llegué», sostuvo.

Ahora, la joven se encuentra internada en el hospital de Zapala realizándose los estudios correspondientes. «No sé que va a pasar con mi columna, no me puedo levantar ni sentar, solo tengo que estar en reposo absoluto», aseguró.

«Tengo que volver a San Nicolás el domingo y posiblemente pierda el vuelo porque no puedo tomarlo. Tendré que ver si consigo plata para volver. Me arruinó la vida ir a ese parque. Estoy pasando un momento muy delicado y triste «, manifestó Zoe.

En relación con el diálogo posterior que mantuvo la víctima con el parque, aseguró que les envió un mensaje por redes sociales comentando lo que había ocurrido y automáticamente fue bloqueada. «Les escribí y me bloquearon. Básicamente hago este video para que la gente sepa y que por favor no vaya», concluyó.

Caída con polémica en Primeros Pinos: el parque de nieve desmintió la denuncia

Desde el parque de nieve indicaron a Diario RÍO NEGRO que la situación que vivió la joven ocurrió el martes y que en el momento, «se le brindó la asistencia necesaria en el lugar».

«Ella quiso retirarse por sus propios medios más allá de que le ofrecimos esperar a que lleguen a buscarla con una ambulancia. Quiso levantarse y retirarse por sus propios medios», explicaron desde el parque.

Además, indicaron que todos los visitantes cuentan con un seguro que les cubre cualquier tipo de lesión o accidente. «Estamos y estuvimos siempre a disposición. Incluso, hubo diálogo con su familia de Zapala ante cualquier novedad. Hay un seguro que todos los que ingresan al parque lo tienen porque sabemos que estas situaciones pueden ocurrir», indicaron.

Respecto al mensaje que la joven les envió a las redes sociales comentándoles la situación, desde parque aseguraron: «Recibimos un mensaje anónimo. No tenía nombre ni foto, pero eso no quiere decir que fue bloqueada, no fue así».