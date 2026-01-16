El Fiat 800 Coupé fue un automóvil clásico argentino, producido en una serie limitada de aproximadamente 4000 unidades entre 1966 y 1969, conocido por su diseño elegante de Vignale y su mecánica derivada del Fiat 600.

Hoy en día se ven pocos y son la mayoría de colección. Con la Inteligencia Artificial de Google, se puede observar cómo sería el nuevo Fiat 800 si la escudería italiana decidiera volver a fabricarlo como ha pasado con otros clásicos.

Así sería el nuevo Fiat 800 Coupé: la versión 2027 de este clásico de Argentina

A diferencia del original, que era conocido por su suspensión independiente trasera un tanto «nerviosa», el modelo 2027 buscaría el equilibrio:

Suspensión: Esquema McPherson delantero y un eje de torsión optimizado atrás para maximizar el espacio interior.

Frenos: Discos en las cuatro ruedas (ventilados adelante), reemplazando los tambores del pasado.

Modos de Conducción: Selector Dolce Vita con tres modos: Eco (máximo rango), Turismo (confort) y Sport (que endurece la dirección y mejora la respuesta del torque).

Así sería la mecánica del nuevo Fiat 800

La mecánica dejaría de ser el pequeño motor trasero de 797 cc y 40 CV para transformarse en una plataforma multi-energía ultra eficiente.

Siguiendo la estrategia real de FIAT para sus próximos lanzamientos (como la familia Panda y el nuevo 600), la mecánica de este «revival» se basaría en la arquitectura STLA Small (o una evolución de la CMP de Stellantis).

1. Motorización: El Adiós a la Nafta Pura

Para 2027, el Fiat 800 no sería solo un coche de combustión, sino que ofrecería dos variantes principales: