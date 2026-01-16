Así sería el nuevo Fiat 800 Coupé: la versión 2027 de este clásico de Argentina
Un auto que tuvo un gran éxito pese a su producción limitada en el país. Ahora, con Inteligencia Artificial, se puede ver cómo sería su versión moderna.
El Fiat 800 Coupé fue un automóvil clásico argentino, producido en una serie limitada de aproximadamente 4000 unidades entre 1966 y 1969, conocido por su diseño elegante de Vignale y su mecánica derivada del Fiat 600.
Hoy en día se ven pocos y son la mayoría de colección. Con la Inteligencia Artificial de Google, se puede observar cómo sería el nuevo Fiat 800 si la escudería italiana decidiera volver a fabricarlo como ha pasado con otros clásicos.
Así sería el nuevo Fiat 800 Coupé: la versión 2027 de este clásico de Argentina
A diferencia del original, que era conocido por su suspensión independiente trasera un tanto «nerviosa», el modelo 2027 buscaría el equilibrio:
- Suspensión: Esquema McPherson delantero y un eje de torsión optimizado atrás para maximizar el espacio interior.
- Frenos: Discos en las cuatro ruedas (ventilados adelante), reemplazando los tambores del pasado.
- Modos de Conducción: Selector Dolce Vita con tres modos: Eco (máximo rango), Turismo (confort) y Sport (que endurece la dirección y mejora la respuesta del torque).
Así sería la mecánica del nuevo Fiat 800
La mecánica dejaría de ser el pequeño motor trasero de 797 cc y 40 CV para transformarse en una plataforma multi-energía ultra eficiente.
Siguiendo la estrategia real de FIAT para sus próximos lanzamientos (como la familia Panda y el nuevo 600), la mecánica de este «revival» se basaría en la arquitectura STLA Small (o una evolución de la CMP de Stellantis).
1. Motorización: El Adiós a la Nafta Pura
Para 2027, el Fiat 800 no sería solo un coche de combustión, sino que ofrecería dos variantes principales:
- Versión 100% Eléctrica (e-800): * Potencia: Un motor de unos 156 CV (115 kW), dándole una agilidad deportiva que el modelo original nunca tuvo.
- Batería: Un pack de 54 kWh con celdas de última generación, permitiendo una autonomía de 400 km.
- Tracción: Para honrar el espíritu «todo atrás» del clásico, FIAT podría optar por un motor en el eje posterior, liberando espacio de carga bajo el capó delantero (frunk).
- Versión Híbrida Ligera (MHEV):
- Un motor 1.2 Turbo de 3 cilindros con cadena de distribución, asistido por una batería de 48V.
- Transmisión: Caja automática de doble embrague de 6 velocidades con el motor eléctrico integrado, permitiendo maniobras en modo 100% eléctrico.
Comentarios