Junín de los Andes está lista para una nueva fiesta del campo con la 83° Expo Rural de Neuquén

Expo Rural de Neuquén en Junín de los Andes.

Del 21 al 25 de enero se llevará adelante la 83° Exposición Rural del Neuquén, la tradicional exposición anual de la Sociedad Rural del Neuquén, constituyéndose nuevamente como el punto de encuentro de todo el sector agropecuario patagónico, con las tranqueras abiertas a la comunidad en general.

Se trata de un evento con entrada libre y gratuita y cierre del predio a las 20 hs, donde convivirán actividades ecuestres, demostraciones rurales, exposiciones de animales y una amplia agenda comercial, institucional y cultural.

Entre las actividades destacadas figuran las siguientes:



-Jura de razas equinas, pruebas ecuestres y deportivas (polo, resistencia, aparte campero, pato y más)

-Exposición Ovina, juras y remates

-Demostraciones de baño y esquila ovina

-Stands comerciales y gastronómicos

-Charlas técnicas y reuniones institucionales

-Acto inaugural, misa y desfile de Grandes Campeones

Las distintas razas equinas tendrán un gran protagonismo en esta nueva edición de la Expo Rural de Neuquén.



A lo largo de cinco jornadas, productores, criadores, instituciones y empresas del sector agropecuario se reunirán para intercambiar perspectivas, capacitarse, exhibir genética y fortalecer vínculos comerciales y estratégicos. A su vez, el público general podrá disfrutar del mundo rural desde adentro, con una programación abierta, dinámica y educativa.

La muestra será una excelente oportunidad para reunirse con autoridades, referentes sectoriales y organismos nacionales vinculados a la producción, la sanidad animal, el manejo del territorio y el desarrollo rural.

• Miércoles 21: ingreso de animales y stands, mesa consultiva de SENASA patagónica y reunión del Bloque Rural Patagónico, clínica folklórica y polo.

• Jueves 22: Marcha de Resistencia, Copa Incentivo, charlas técnicas, demostración de pato.

• Viernes 23: Mesa del Campo Neuquino, ranch riding, jura ovina, final polo y premiaciones.

• Sábado 24: juras morfológicas, remates, deportes ecuestres y cena de camaradería.

• Domingo 25: misa, acto inaugural, desfile de Grandes Campeones, juegos y cierre institucional.

La exposición se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén en el acceso a Junín de los Andes, con entrada libre y gratuita.