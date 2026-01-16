Caputo defendió la apertura del mercado automotor y cruzó a Pichetto por la llegada de autos chinos

La apertura de la economía es una de las reglas del programa de gobierno de Javier Milei que recibe más cuestionamientos y, en este caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política oficial ante críticas por la entrada al país de autos eléctricos provenientes de China.

El lunes llegará al país un llamativo cargamento: un barco de una empresa china amarrará en el puerto de Zárate con 7.000 autos eléctricos de la misma marca.

El diputado nacional, Miguel Angel Pichetto, aprovechó la situación para reforzar sus pedidos de “protección de la industria nacional”, reclamando medidas que limiten la llegada de productos de ese país.

“En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, lanzó el legislador en redes sociales.

Enseguida Caputo lo cruzó y ofreció sus argumentos para defender la importación, que se dará por el puerto de una ciudad emblemática en la fabricación de automotores.

“Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70% de esa producción, se exporta”, señaló Caputo

El ministro sostuvo que “la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50 mil autos al año”.

“De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025”, añadió el ministro.

Caputo subrayó que “esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”.

“Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”, dijo Caputo.

Finalmente, señaló: “En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos”.

Posicionado en la vereda de enfrente, Pichetto afirmó que “Trump tiene razón: hay que frenar a China”.

“El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, dijo Pichetto.

El diputado conjeturó que “vamos a tener problemas con los americanos. Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”.

Producción en baja, ventas en alza

Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en 2025 se fabricaron en Argentina 490.876 vehículos, lo que representa una caída del 3,1% respecto de 2024. En contraste, los patentamientos crecieron 57%, una diferencia que se explica en gran parte por el aumento de las importaciones.

En cuanto a los autos 100% eléctricos, se registró un crecimiento del 130%: pasaron de 557 unidades en 2024 a 1.279 en 2025, según datos de ACARA, aunque sobre una base aún muy baja.

Cómo funciona el esquema de importación

El proceso de apertura comenzó en enero de 2025 con el Decreto 49/2025, que eliminó los aranceles para la importación de hasta 50.000 unidades anuales. En marzo, la Resolución 29/2025 reglamentó el sistema y dividió el cupo en partes iguales: 25.000 para terminales con fábrica en el país y 25.000 para importadores independientes y particulares.

Además, se estableció un tope de USD 16.000 de valor FOB por unidad, apuntando a vehículos compactos y urbanos. Ante la alta demanda, el Gobierno habilitó un nuevo lote adicional de 50.000 unidades.

Los requisitos técnicos incluyen un peso superior a 400 kilos (sin baterías), una autonomía mayor a 80 kilómetros y una potencia mínima de 15 kW (unos 20 CV).