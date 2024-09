Carla, la joven muralista dedicada a embellecer paredones en Allen

“Estallar todo de color”, es su objetivo y hacerlo en su ciudad, su aporte. Se trata de Carla Soto, la joven muralista de Allen que viene dejando su huella por el gusto de dibujar, embellecer y por qué no, transmitir un mensaje.

Del miedo a que la policía la encontrara haciendo una intervención, pasó a tomarse las cosas en serio y buscó crecer en experiencia y profesionalismo. De la angustia por tener que dejar sus clases de Artes Visuales en el IUPA, por culpa de los problemas económicos, pasó a descubrir que podía gestionar propuestas, contagiar a otros y por qué no, vivir de eso.

Gracias a eso, sus obras acompañan a todo aquel que circule por distintos puntos de la ciudad, como lo realizado en los paredones del plan de IPPV “60 viviendas”, sobre las calles Velasco, Alem y Mitre. Los tonos opacos del barrio de departamentos, se transformaron allí en un recuerdo de la Selección de fútbol para los chicos que juegan en la canchita y se volvieron color con la memoria de vecinos que ya no están. Todo gracias a la voluntad de una vecina que vio el talento de Carla y le propuso facilitar los materiales necesarios.

El apoyo de los adultos en esta búsqueda joven por encontrar su lugar en la comunidad es muy valioso. Esta muchacha, nacida en la zona de ribera que constituye el barrio Costa Oeste, tiene 25 años y pasó por las aulas de la Escuela 23 y el ESRN N° 71 “Mariano Moreno”. Encontró en el dibujo un refugio para hacer germinar su capacidad de observación y suavizar la soledad que muchas veces la rodeaba.

Serena al contarlo, charló con RÍO NEGRO para explicar cómo ese intercambio con lo más barato que había, una hoja y un lápiz de 10 pesos, le fue abriendo un mundo en el que ella se animó a confiar en su capacidad, sin escuchar a esos que sólo la presionaban para elegir una “carrera rentable”. Todavía atesora ese certificado por el concurso de Plástica en el que ganó con apenas 5 años, así como también las palabras de aliento de aquel profesor que le insistía para que se dedique a esto y no simplemente a conformarse con las oportunidades que le tocaban en suerte.

Encuentros en Roca con otros referentes de lo suyo le dieron consejo y forma a su insistencia por explorar técnicas, paletas de colores y materiales. Hoy su firma es “Char” (@char.3312 para ubicar su perfil en Instagram) y con ella recorre no solo paredones al estilo graffiti, sino que también pone sello a los trabajos a pedido que realiza en locales con mucha onda. “Últimamente nunca pinto sola, siempre tengo compañía de otres artistas (…) Ahora como meta a gran escala me encantaría intervenir algún edificio de alrededor de 5 metros o más grande, realizar intervenciones cada vez más grandes y tomar el lenguaje audiovisual con mucho más profesionalismo, para aprender a hacer mezclas interesantes. Me estoy enfocando mucho en el cuerpo humano, así que sigo estudiando eso”, compartió.

Tallerista en un merendero en barrio Islas Malvinas y ahora también en la Asociación «Lirio de la Patagonia», recibe mientras tanto las donaciones que van llegando para la campaña de recolección de pinturas que activó en grupos y redes sociales, para que esos “tarritos” sin terminar, que descansan en los patios de los vecinos, pasen a ser arte en las calles. “Tengo pensado hacer un evento para dejar obras en distintos puntos de la ciudad. La idea es que asistan alrededor de 30 artistas de ‘alta trayectoria’ este mes y que podamos estallar todo de color”, concluyó.

