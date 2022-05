Casi 1.000 denuncias en 2021 en Defensa del Consumidor de Bariloche

La Oficina de Defensa del Consumidor (Omiduc) recibió 950 denuncias en el 2021 y en lo que va del año, se recepcionan entre 11 y 20 denuncias diarias.

«Del total, solemos resolver un tercio de los reclamos. Queremos mejorar el nivel de resolución en Bariloche. Por eso, estamos pidiendo que la Omiduc tenga mayor capacidad resolutiva; de modo que los expedientes se inicien y terminen en Bariloche«, expresó la coordinadora de la oficina, Sonia Gutkin.

Dijo que el problema es que muchos trámites concluyen en el sistema provincial en Viedma, cuando las partes no acceden a participar de una conciliación, «y eso dilata las decisiones finales». «Cuando la gente no acepta la conciliación -que no es obligatoria- o no llega a un acuerdo, ahí termina nuestra actividad. Ahí pasa a la provincia para la resolución final que suele concluir con alguna multa al proveedor», detalló la abogada, aunque aclaró que esto no le sirve al usuario.

El consumidor, entendió Gutkin, por lo general, quiere que le cambien el producto o le devuelvan el dinero: «En suma, pretende que le solucionen el tema. Pero nunca esperan que se multe a la empresa. Por eso, queremos que las decisiones finales se tomen en Bariloche».

Con la pandemia, en los últimos dos años, se incrementaron las denuncias por estafas on line en Bariloche. Los casos involucran las compras de pasajes, electrodomésticos e indumentaria. «Muchas personas compras on line y extienden los números de sus tarjetas vía digital. Se dificulta notificar a los infractores porque son difíciles de alcanzar», señaló y agregó que estudian diversas estrategias para concientizar a la gente y evite «caer en brindar información privada«, dijo.

La Omiduc también recibe constantes denuncias contra entidades bancarias. Mucha gente, especificó Gutkin, queda registrada en el Veraz y a pesar de cancelar la deuda, «las entidades bancarias no les proporcionan las herramientas para agilizar la salida del Veraz. Han quedado cautivas en el Veraz por diez meses lo que imposibilita para gestionar créditos. Estos reclamos son históricos».

Además, abundan las denuncias por compras de electrónicos, electrodomésticos o indumentaria .

«Estamos avanzando en el proceso de digitalización para que las denuncias se puedan hacer on line.

También avanzamos con inspecciones preventivas a cargo del cuerpo de inspectores para verificar que se cumplan los precios de góndolas, los precios cuidados y que las colas no sean interminables. Estos procedimientos son sorpresivos», indicó.