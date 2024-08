Caso Loan: desmantelaron una red de trata en Brasil y rescataron niños secuestrados

En Brasil, la Policía Militar desmanteló una red internacional de trata en la ciudad de Porto Alegre. Se investiga si tiene alguna vinculación con la desaparición de Loan Danilo Peña. En el operativo se rescataron a decenas de niños secuestrados.

Al igual que el niño desaparecido hace más de dos meses en la localidad correntina de 9 de Julio, las autoridades también buscan a otros cinco nenes oriundos de la provincia de Misiones.

Durante el operativo, se produjo un tiroteo en una hacienda entre los oficiales y los integrantes de la organización criminal, en el que las autoridades lograron neutralizarlos y salvaron a tres niños cautivos.

Las víctimas fueron derivadas a un centro de asistencia social de para recibir atención psicológica y médica, al tiempo que 60 personas fueron detenidas.

Búsqueda de Loan: el pedido a la hija de Laudelina

«Decile a tu mamá que diga la verdad, Macarena. No mientan, ¿dónde está mi hijo?«, dijo a los gritos María Noguera, mamá de loan, durante una movilización el domingo. El mensaje fue dirigido a su sobrina e hija de Laudelina, una de las siete detenidas por la causa.

«¿Qué hicieron con Loan? No me tengan así. No me hagas esto, Macarena. Decí algo, hija» se preguntó de nuevo mientras dirigía su vista hacia la propiedad donde vive la joven. Y seguidamente, volvió a insistir: «Dónde lo llevaron?«.

_ Con información de Noticias Argentinas