Video | El desgarrador pedido de la mamá de Loan Peña: «Decile a tu mamá que diga la verdad»

La madre de Loan Danilo Peña, el pequeño de cinco años desaparecido hace 66 días, lanzó este domingo una impactante súplica durante una marcha en Corrientes.

[AHORA] "No mientan más": la mamá de Loan le pidió a Macarena, la hija mayor de Laudelina, que "dé una respuesta" y le digan la "verdad" a la Justicia.pic.twitter.com/4afwTD8OQ4 https://t.co/Od8IKkIZdg — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 18, 2024

«Decile a tu mamá que diga la verdad, Macarena. No mientan, ¿dónde está mi hijo?», dijo a los gritos María Noguera. El mensaje fue dirigido a su sobrina e hija de Laudelina, una de las siete detenidas por la causa.

«¿Qué hicieron con Loan? No me tengan así. No me hagas esto, Macarena. Decí algo, hija«, se preguntó de nuevo mientras dirigiá su vista hacia la propiedad donde vive la joven. Y siguidamente, volvió a insistir: «¿Dónde lo llevaron?».

La madre de Loan se encuentra convencida de que al niño lo secuestraron y niega la versión del accidente, arrojada inicialmente por Laudelina. «Esto es una vergüenza, no aguantamos más el dolor», aseveró delante de las cámaras de televisión.

Familiares y vecinos se unieron este domingo para recorrer las calles y exigir la aparición con vida del pequeño. Las movilizaciones no dejaron de replicarse desde el mes de junio.

Caso Loan y el dolor de sus padres en el Día de las Infancias: «Queremos saber quiénes lo entregaron»

Este domingo, Día de las Infancias, los padres de Loan Danilo Peña, el pequeño de 5 años desaparecido el 13 de junio en Corrientes, realizaron un emotivo llamado a la comunidad.

La desaparición de Loan mantiene en vilo a la familia y a la comunidad, quienes siguen sin saber qué ocurrió con el niño. «Queremos saber qué pasó con Loan, dónde está y a quién lo entregaron. No vamos a bajar los brazos», expresó María durante una entrevista en el programa Argentina en Vivo de C5N.

Con la voz quebrada por el dolor, la madre del pequeño insistió en que seguirán luchando hasta obtener respuestas y que este Día de las Infancias es especialmente doloroso sin la presencia de su hijo.

Por su parte, José Peña también manifestó su desconcierto y frustración ante la falta de respuestas. «No creo que haya sido un accidente. Si alguien sabe algo, que venga, que nos muestre y nos diga dónde está, qué hicieron con él. No estamos conformes porque no tenemos ninguna respuesta concreta», afirmó, refiriéndose a las especulaciones sobre un posible accidente que se han difundido en los últimos días.

Estas especulaciones provienen en gran parte de las declaraciones de José Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, quien aseguró que el caso de Loan «está resuelto». Según el letrado, el niño podría haber sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, un matrimonio compuesto por un exmilitar y una exfuncionaria municipal.

«Hay una mancha de sangre, un golpe en el guardabarros y una patente deformada», detalló el abogado, sugiriendo que estos indicios apuntan a un homicidio.

Sin embargo, la familia de Loan no está convencida de esta hipótesis y sigue exigiendo una investigación más profunda. «O están mintiendo, o están queriendo hacer otra cosa, no sé. Pero yo no voy a aflojar. Que vengan y me muestren dónde está, sea como sea, si está vivo o muerto, pero que nos hagan saber ya de una vez porque estamos sufriendo todos los días sin saber nada», sentenció José, visiblemente afectado.