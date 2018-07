Caso Yanina Torres: “Es una triste espera”, declaró su pareja

Esta tarde continúa el operativo para determinar la identidad de la mujer encontrada muerta en la zona ribereña, donde se acercaron familiares de Yanina Torres para conocer si efectivamente se trata de su cuerpo.

“Me llamaron de una radio esta mañana, donde me informaron que había un cuerpo. Y bueno, nos organizamos y vinimos”, relató a “Río Negro” Nicolás Riquelme, pareja de la joven desaparecida.

El muchacho permanece junto a sus padres en el perímetro donde se halló el cadaver, aunque declaró que personal policial no le permite acceder a la zona donde se realizan las pericias. “Es una triste espera. No me dejan ingresar al lugar. Es lo único que me dijeron y no pude hablar con el fiscal todavía”, señaló Riquelme.

En los últimos minutos, personal de Bomberos Voluntarios de Roca se acercó al lugar para mover el cuerpo. En tanto que se mantienen trabajando el cuerpo policial y judicial abocados a la investigación.

Se espera que la familia de la joven también se acerque al lugar del hallazgo, donde hasta el momento se acercó un tío de la chica.