ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 13 de diciembre de 2025, signo por signo

La astróloga Ludovica Squirru explica cómo aprovechar la energía de este sábado 13 de diciembre, qué actitudes conviene potenciar y cuáles evitar para transitar el día con mayor equilibrio, según el Horóscopo Chino.

Redacción

Por Redacción

Este sábado 13 de diciembre de 2025 se activa una jornada de revisión interna, escucha corporal y orden emocional dentro del Horóscopo Chino. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día invita a bajar la velocidad, prestar atención a las señales del cuerpo y evitar decisiones impulsivas, especialmente en temas económicos y vinculares.

La energía disponible favorece los cierres conscientes, la introspección y los límites sanos. No es un día para forzar resultados, sino para acomodar lo que quedó desordenado durante la semana.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina el día de hoy

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

  • Energía central: Fuego Yan
  • Signo regente del día: Dragón.

Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 13 de diciembre de 2025, signo por signo

Rata

Energía a activar: organización, enfoque mental y descanso.
Energía a evitar: discusiones innecesarias y ansiedad.
Día ideal para ordenar papeles, cuentas o pendientes. No tomes decisiones apresuradas en temas familiares.

Búfalo

Energía a activar: paciencia, constancia y cuidado físico.
Energía a evitar: rigidez y autoexigencia extrema.
El cuerpo puede pedir pausa. Escucharlo será clave para no llegar al agotamiento.

Tigre

Energía a activar: introspección, observación y silencio.
Energía a evitar: reacciones impulsivas y confrontaciones.
No todo se resuelve hoy. A veces, esperar es la mejor estrategia.

Conejo

Energía a activar: armonía emocional y creatividad suave.
Energía a evitar: culpas del pasado.
Buen día para sanar vínculos y dedicar tiempo a lo que te da calma.

Dragón

Energía a activar: humildad, escucha y orden interno.
Energía a evitar: soberbia y exceso de control.
No intentes imponer tu ritmo. El día pide flexibilidad y adaptación.

Serpiente

Energía a activar: intuición, sabiduría y cuidado energético.
Energía a evitar: manipulación y secretos innecesarios.
Momento ideal para rituales de limpieza energética o meditación.

Caballo

Energía a activar: moderación y conciencia corporal.
Energía a evitar: exceso de actividad y estrés.
Bajá un cambio. El descanso también es productividad.

Cabra

Energía a activar: sensibilidad y expresión emocional.
Energía a evitar: victimización y dependencia.
Hablar desde el corazón trae alivio. No cargues con lo que no te corresponde.

Mono

Energía a activar: ingenio aplicado y enfoque.
Energía a evitar: dispersión y promesas que no podés cumplir.
Elegí una sola cosa y hacela bien. Menos es más.

Gallo

Energía a activar: orden, claridad y límites.
Energía a evitar: críticas y perfeccionismo extremo.
Buen día para poner cada cosa en su lugar, sin dureza.

Perro

Energía a activar: lealtad a vos mismo y honestidad emocional.
Energía a evitar: cargar con problemas ajenos.
Decí que no sin culpa. Cuidar tu energía también es amor.

Chancho

Energía a activar: disfrute consciente y gratitud.
Energía a evitar: excesos y escapismo.
Buscá placer simple y auténtico. El equilibrio será tu mejor aliado.

La clave energética del día

Este sábado propone menos ruido externo y más conexión interna. Para Ludovica Squirru, cuando se respeta el ritmo del día, la energía fluye con mayor armonía y claridad para lo que viene.

Escuchar antes de actuar. El cuerpo y la intuición tienen mensajes importantes.


Temas

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Este sábado 13 de diciembre de 2025 se activa una jornada de revisión interna, escucha corporal y orden emocional dentro del Horóscopo Chino. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día invita a bajar la velocidad, prestar atención a las señales del cuerpo y evitar decisiones impulsivas, especialmente en temas económicos y vinculares.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios