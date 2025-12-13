Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 13 de diciembre de 2025, signo por signo
Este sábado 13 de diciembre de 2025 se activa una jornada de revisión interna, escucha corporal y orden emocional dentro del Horóscopo Chino. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día invita a bajar la velocidad, prestar atención a las señales del cuerpo y evitar decisiones impulsivas, especialmente en temas económicos y vinculares.
La energía disponible favorece los cierres conscientes, la introspección y los límites sanos. No es un día para forzar resultados, sino para acomodar lo que quedó desordenado durante la semana.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina el día de hoy
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Fuego Yan
- Signo regente del día: Dragón.
Rata
Energía a activar: organización, enfoque mental y descanso.
Energía a evitar: discusiones innecesarias y ansiedad.
Día ideal para ordenar papeles, cuentas o pendientes. No tomes decisiones apresuradas en temas familiares.
Búfalo
Energía a activar: paciencia, constancia y cuidado físico.
Energía a evitar: rigidez y autoexigencia extrema.
El cuerpo puede pedir pausa. Escucharlo será clave para no llegar al agotamiento.
Tigre
Energía a activar: introspección, observación y silencio.
Energía a evitar: reacciones impulsivas y confrontaciones.
No todo se resuelve hoy. A veces, esperar es la mejor estrategia.
Conejo
Energía a activar: armonía emocional y creatividad suave.
Energía a evitar: culpas del pasado.
Buen día para sanar vínculos y dedicar tiempo a lo que te da calma.
Dragón
Energía a activar: humildad, escucha y orden interno.
Energía a evitar: soberbia y exceso de control.
No intentes imponer tu ritmo. El día pide flexibilidad y adaptación.
Serpiente
Energía a activar: intuición, sabiduría y cuidado energético.
Energía a evitar: manipulación y secretos innecesarios.
Momento ideal para rituales de limpieza energética o meditación.
Caballo
Energía a activar: moderación y conciencia corporal.
Energía a evitar: exceso de actividad y estrés.
Bajá un cambio. El descanso también es productividad.
Cabra
Energía a activar: sensibilidad y expresión emocional.
Energía a evitar: victimización y dependencia.
Hablar desde el corazón trae alivio. No cargues con lo que no te corresponde.
Mono
Energía a activar: ingenio aplicado y enfoque.
Energía a evitar: dispersión y promesas que no podés cumplir.
Elegí una sola cosa y hacela bien. Menos es más.
Gallo
Energía a activar: orden, claridad y límites.
Energía a evitar: críticas y perfeccionismo extremo.
Buen día para poner cada cosa en su lugar, sin dureza.
Perro
Energía a activar: lealtad a vos mismo y honestidad emocional.
Energía a evitar: cargar con problemas ajenos.
Decí que no sin culpa. Cuidar tu energía también es amor.
Chancho
Energía a activar: disfrute consciente y gratitud.
Energía a evitar: excesos y escapismo.
Buscá placer simple y auténtico. El equilibrio será tu mejor aliado.
La clave energética del día
Este sábado propone menos ruido externo y más conexión interna. Para Ludovica Squirru, cuando se respeta el ritmo del día, la energía fluye con mayor armonía y claridad para lo que viene.
Escuchar antes de actuar. El cuerpo y la intuición tienen mensajes importantes.
