Este sábado 13 de diciembre de 2025 se activa una jornada de revisión interna, escucha corporal y orden emocional dentro del Horóscopo Chino. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día invita a bajar la velocidad, prestar atención a las señales del cuerpo y evitar decisiones impulsivas, especialmente en temas económicos y vinculares.

La energía disponible favorece los cierres conscientes, la introspección y los límites sanos. No es un día para forzar resultados, sino para acomodar lo que quedó desordenado durante la semana.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina el día de hoy

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Fuego Yan

Fuego Yan Signo regente del día: Dragón.

Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 13 de diciembre de 2025, signo por signo

Rata

Energía a activar: organización, enfoque mental y descanso.

Energía a evitar: discusiones innecesarias y ansiedad.

Día ideal para ordenar papeles, cuentas o pendientes. No tomes decisiones apresuradas en temas familiares.

Búfalo

Energía a activar: paciencia, constancia y cuidado físico.

Energía a evitar: rigidez y autoexigencia extrema.

El cuerpo puede pedir pausa. Escucharlo será clave para no llegar al agotamiento.

Tigre

Energía a activar: introspección, observación y silencio.

Energía a evitar: reacciones impulsivas y confrontaciones.

No todo se resuelve hoy. A veces, esperar es la mejor estrategia.

Conejo

Energía a activar: armonía emocional y creatividad suave.

Energía a evitar: culpas del pasado.

Buen día para sanar vínculos y dedicar tiempo a lo que te da calma.

Dragón

Energía a activar: humildad, escucha y orden interno.

Energía a evitar: soberbia y exceso de control.

No intentes imponer tu ritmo. El día pide flexibilidad y adaptación.

Serpiente

Energía a activar: intuición, sabiduría y cuidado energético.

Energía a evitar: manipulación y secretos innecesarios.

Momento ideal para rituales de limpieza energética o meditación.

Caballo

Energía a activar: moderación y conciencia corporal.

Energía a evitar: exceso de actividad y estrés.

Bajá un cambio. El descanso también es productividad.

Cabra

Energía a activar: sensibilidad y expresión emocional.

Energía a evitar: victimización y dependencia.

Hablar desde el corazón trae alivio. No cargues con lo que no te corresponde.

Mono

Energía a activar: ingenio aplicado y enfoque.

Energía a evitar: dispersión y promesas que no podés cumplir.

Elegí una sola cosa y hacela bien. Menos es más.

Gallo

Energía a activar: orden, claridad y límites.

Energía a evitar: críticas y perfeccionismo extremo.

Buen día para poner cada cosa en su lugar, sin dureza.

Perro

Energía a activar: lealtad a vos mismo y honestidad emocional.

Energía a evitar: cargar con problemas ajenos.

Decí que no sin culpa. Cuidar tu energía también es amor.

Chancho

Energía a activar: disfrute consciente y gratitud.

Energía a evitar: excesos y escapismo.

Buscá placer simple y auténtico. El equilibrio será tu mejor aliado.

La clave energética del día

Este sábado propone menos ruido externo y más conexión interna. Para Ludovica Squirru, cuando se respeta el ritmo del día, la energía fluye con mayor armonía y claridad para lo que viene.

Escuchar antes de actuar. El cuerpo y la intuición tienen mensajes importantes.