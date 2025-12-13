La peor noticia: encontraron muerto a Enzo, el joven que era buscado intensamente en Paso Córdoba

La búsqueda de Enzo Leandro de Oro en Paso Córdoba terminó con la peor noticia. Luego de cinco días de intenso operativo en la zona donde fue visto por última vez, las autoridades lo encontraron muerto. El hallazgo de su cuerpo se produjo durante la noche del viernes y desde Fiscalía informaron que ordenaron una autopsia para esclarecer la causa de muerte.

La confirmación de la muerte de Enzo Leandro de Oro llegó este sábado 13 de diciembre, pero su cuerpo fue hallado durante la noche del viernes. La Fiscalía informó, mediante un comunicado, que fue hallado por las autoridades a cargo del operativo de búsqueda.

El cuerpo se encontraba en el río Negro, ya en jurisdicción de la ciudad de Roca, a varios kilómetros de donde había sido visto por última vez con vida y en una zona de difícil acceso por lo que recién pudieron extraerlo del agua en horas de la madrugada.

Enzo de Oro había desaparecido el 7 de diciembre en Paso Córdoba.

Según la información compartida, una vez que se extrajo el cuerpo, su familia lo reconoció y de esta manera se constató que se trataba de Enzo de Oro, el joven de 28 años que era buscado intensamente hace cinco días.

La Fiscalía ahora se encuentra asistiendo a la familia junto a la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Ministerio Público. Por otra parte se informó que se ordenó la realización de una autopsia para poder esclarecer la causa de muerte.

Cómo fue el hallazgo de Enzo en el río Negro

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, brindó detalles a Diario RÍO NEGRO sobre el difícil trabajo que se realizó para lograr encontrar el cuerpo del joven de 28 años.

En primera instancia contó que mientras continuaban con las tareas de rastrillaje, el viernes, les llegó la información de un lugareño quien dio cuenta de que había visto un cuerpo en el cauce del río Negro, a varios kilómetros del puente de Paso Córdoba. «Esta persona suele andar por esos lugares, por eso lo vio y dio aviso», comentó González.

A partir de este aviso se armó una comisión para llegar hasta el lugar y más tarde, con mucha dificultad porque era una zona complicada, se logró ubicar el cuerpo que estaba a aproximadamente unos 6 kilómetros de Paso Córdoba.

«Se hizo un resguardo del sitio porque no había comunicación y tras fijar el lugar con coordenadas, junto a Prefectura se logró arribar», informó y agregó: «Recién cerca de las 4 de la madrugada los efectivos lograron salir. Tan complicada es la fuerza del río que no se pudo subir asique se tuvo que ir río abajo hasta acceder al lugar conocido como La Rinconada, una zona que está entre Cervantes y Stefenelli».

Luego de esto se le dio intervención a los médicos forenses para que realice las primeras pericias, se concretó la extracción del cuerpo y el mismo fue trasladado a la morgue judicial donde la familia pudo reconocer que se trataba de Enzo.

Durante varios días, Paso Córdoba se convirtió en el escenario de un intenso operativo de búsqueda que demandó la colaboración coordinada de casi la totalidad de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia del Alto Valle.

El comisario a cargo destacó la complejidad y la necesidad de trabajo conjunto para localizar a Enzo, mencionando específicamente la participación de las siguientes instituciones y grupos: Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y Roca, equipos de buzos especializados, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de Valle Medio, integrantes de la BMA de Cipolletti, Defensa Civil de Cipolletti, La Brigada Rural y Montada, y La BMA de Roca, entre otros. Además, resaltó «el valioso aporte de los vecinos» de la zona, quienes colaboraron brindando información crucial sobre las características del terreno y el entorno.

«La verdad que no queríamos obtener este resultado dado que a Enzo lo buscábamos no solo en el agua, sino también en tierra. Teníamos la esperanza de que estuviese en algún lugar desorientado, deshidratado pero con vida, pero finalmente se lo ubicó», señaló González y por último reconoció que «fue un despliegue muy importante» el que se montó casi sin descanso durante todos estos días.