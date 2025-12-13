Las atrocidades de Trump

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Para quienes tienen la percepción de que EE.UU. es un país ejemplar, me permito opinar todo lo contrario, b asado en lo que conozco de su historia y a través de todo los males que hemos sufrido como Nación.

Estoy convencido de no estar equivocado al decir de que EE.UU. es un país explotador, lo que está muy bien explicado en los comentarios permanentes que realiza por tv del economista Richard Wolff, ciudadano norteamericano, quien continuamente manifiesta su desaprobación por el proceder colonialista del presidente Donald Trump. Los abusos del poder yankee a través de sus 800 bases militares se expresan últimamente -hay que ser muy zaino para no reaccionar- en el el “apriete” a Venezuela para quedarse con su petróleo.

Además nos informa Wolff sobre el reclamo del gobierno mexicano, ante la Justicia internacional para recuperar las tierras -varios estados- que el ejército norteamericano usurpó tras una terrible guerra.