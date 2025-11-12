Quiso cruzar el río Curi Leuvú y quedó varado en Chos Malal: conducía alcoholizado y se negó a practicarse el test

Un mecánico se aventuró a cruzar el río Curi Leuvú con una 4×4 en Chos Malal. El bajo caudal y unas copas de más lo motivaron a intentarlo, pero se quedó «encajado» y terminó varado en el medio del agua. «El conductor estaba en ebriedad», indicó el comisario de la División de Tránsito, Jorge Gutiérrez.

Según relató el comisario, un amigo le dejó la camioneta al mecánico de Chos Malal para que la arregle. El hombre salió a probarla por la Ruta 43, vio que el río Curi Leuvú traía poca agua y se arriesgó a pasar.

Algo salió mal, el vehículo no respondió a las maniobras y se «encajó» en el barro. «Estaba trabado en una zona no tan profunda», añadió Gutiérrez.

El conductor salió de la camioneta por sus propios medios y «mojado hasta la rodilla» se dirigió a la orilla.

Foto: Juan Manuel Parada.

El comisario de Tránsito indicó que recibieron un llamado este miércoles por la tarde alertando sobre un conductor en estado de ebriedad y un vehículo varado en el río Curi Leuvú. Cuando llegaron el hombre se negó a practicarse el test de alcoholemia: admitió que había consumido bebidas alcoholicas.

Así, se lo infraccionó y se le retuvo la licencia de conducir. Para retirar el vehículo solicitaron la intervención de Bomberos. Con una grúa privada, lo sacaron y quedó a resguardo de las autoridades.

Despiste en la Ruta 40: un vehículo cayó al arroyo Guillelmo cerca de Villa Mascardi

Este martes ocurrió una situación que dejó imágenes parecidas, pero en Río Negro. Un vehículo que transitaba por la Ruta 40 desbarrancó en el Parque Nacional Nahuel Huapi y terminó semisumergido en el cauce del arroyo Guillelmo.

El accidente ocurrió en la intersección con la Ruta Provincial 81, en las inmediaciones de Villa Mascardi. El automóvil se dirigía desde El Bolsón hacia la ciudad de Bariloche.

A pesar de la espectacularidad de la caída y la ubicación final del rodado en el curso de agua, los dos jóvenes ocupantes lograron salir del habitáculo por sus propios medios. Ambos sufrieron golpes leves y recibieron las primeras atenciones in situ por parte de Guardaparques del área. Además, trasladaron a una mujer que viajaba en el coche al hospital de Bariloche.

Grave accidente en la Ruta 40: cayó al arroyo Guillelmo. (Foto: Gentileza).

El siniestro movilizó a un amplio operativo de emergencia. El Departamento de Conservación del Parque Nacional intervino para evaluar los posibles daños ambientales causados por la precipitación del automóvil en el arroyo.

Ante este y otros incidentes comunes en la región, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un pedido urgente a los conductores. Solicitaron extremar las precauciones al transitar por las rutas de montaña y recordaron la importancia de mantener la velocidad controlada.