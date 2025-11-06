La cordillera de Neuquén suma dos nuevos focos de incendios por tormentas eléctricas: están cerca de un paso a Chile

La cordillera de Neuquén suma dos nuevos focos de incendio tras la caída de fuertes tormentas eléctricas este jueves. El COE provincial, Centro de Operaciones de Emergencia, coordinado por la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, informó que a los 12 focos detectados ayer, se sumaron hoy otros dos, uno en Pilo Lil y otro en Mamuil Malal. Este último está en la zona de uno de los pasos fronterizos que conectan Chile y Neuquén.

Dónde están los nuevos focos en Neuquén por las tormentas eléctricas en la cordillera: las zonas afectadas

Desde el Ejecutivo informaron que para extinguir las llamas trabajan brigadistas provinciales con apoyo de Corfone. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos señaló que durante la mañana, un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego aterrizó en Aluminé para realizar tareas de coordinación y traslado de brigadistas, aunque la neblina presente en el área complicó las operaciones aéreas.

Ampliaron que en la zona de San Martín de los Andes, las condiciones climáticas actuales también dificultan el despliegue de los medios aéreos previstos. A primera hora de la tarde, el helicóptero provincial comenzará con el monitoreo y de ser necesario, también hará el traslado de personal en las zonas de Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue.

Las tareas de monitoreo, planificación y asistencia se realizan desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), coordinado por la secretaria de Emergencias Luciana Ortiz Luna, en la ciudad de Neuquén. «En ese ámbito se analiza de forma permanente la evolución de la situación y los pronósticos meteorológicos», apuntaron.

COE en Neuquén. Foto: Gentileza.

Alerta por tormentas eléctricas en Neuquén

Para este jueves se mantiene vigente la alerta por tormentas con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Las zonas más afectadas serán el centro de la provincia (Loncopué, Chorriaca y Bajada del Agrio) y el corredor petrolero cercano a Añelo y Rincón de los Sauces. Se prevén acumulados de lluvia entre 10 y 40 milímetros, con la posibilidad de valores superiores de manera localizada. Esta situación puede variar a lo largo de la jornada, por lo que el equipo técnico se encuentra pendiente de la evolución meteorológica y en comunicación permanente con los municipios y organismos locales para ajustar los operativos si fuera necesario.

Se recomienda a quienes circulen por la Ruta 237, entre la zona de la Confluencia y Piedra del Águila, hacerlo con máxima precaución debido a la presencia de calzada mojada y sectores con lluvia intensa.

Se recuerda que hoy, jueves, se realizará un corte programado de energía eléctrica de 13 a 18 horas en San Martín y Junín de los Andes, debido a tareas de mantenimiento en la línea de alta tensión Alicurá – Pío Protto. Se solicita a la población tomar los recaudos correspondientes.

Ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil), 107 (Emergencias de Salud) o al número local más próximo.

Tormentas eléctricas: incendios en Quillén, en el parque Lanín

Desde el Parque Nacional Lanín se emitió hoy a las 9 de la mañana un parte brindando detalles de los puntos con llamas. Según esa información, hay cinco focos de incendio declarados en la zona de Quillén. A saber:

Chinchillas: está contenido : Guardaparque y 4 combatientes incendios forestales hoy trabajan con herramientas manuales y motosierras. Quemando araucaria y caña colihue.

Cerro Ponom 1 y Cerro Ponom 2: está activo. Hay 10 combatientes de incendios forestales ICE Lanín y 1 cuadrilla 5 SPMFN helitransportadas trabajan en el lugar con herramientas manuales y motosierras.

Mallín escondido: está activo