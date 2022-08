Charlotte Caniggia habló de la relación con su padre: «No me contesta los mensajes»

Charlotte Caniggia fue una de las invitadas al ciclo televisivo de Telefe PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, y contó cómo es su relación con su papá el Pájaro Caniggia. La influencer reveló que tanto ella como su hermano mellizo Alex, no hablan con su padre.

Con evidente tristeza, Charlotte reveló que su padre no le habla ni le contesta los mensajes cuando ella le pregunta cómo está o le propone ir a visitarlo: “Ahora mismo no hablo mucho con mi papá, no lo veo”.

Kusnetzoff le preguntó si tiene ganas de ver a Claudio Paul, y Charlotte confesó: “Sí, quiero… pero él nada. No me habla. Uno como hijo no puede tampoco… Si le mandás ochenta mensajes y tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?”.

El comentario causó sorpresa entre los presentes. Lo que se sabía hasta el momento era que Charlotte se había mantenido al margen de la escandalosa separación de sus padres en 2019.

En aquel momento su madre Mariana Nannis había formulado una denuncia contra su exesposo Claudio Paul Caniggia por haber abusado física, verbal y psicológicamente de ella.

En febrero del 2022, el ex jugador de fútbol fue citado a una declaración indagatoria por la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde: “Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de put*’ y le propinó golpes de puño en el rostro”.

Un mes después, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 18 dictó la falta de mérito para Claudio Caniggia en la causa en la que fue denunciado por la violación de su ex esposa. La resolución significa que no lo procesa pero tampoco lo sobresee por considerar que no hay pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa.