Choque entre un tren y una camioneta de la policía en Neuquén: qué es lo que se sabe

Un susto se vivió este mediodía por el choque entre una unidad del Tren del Valle y una camioneta de la policía, en Neuquén. El hecho está en investigación. No hubo heridos graves.

El impacto fue en las vías, a la altura de Ignacio Rivas. El comisario inspector Daniel Asselborn, subdirector de Tránsito, comunicó que fue entre el tren y una camioneta del Departamento de Seguridad Metropolitana que venía circulando en dirección norte-sur, con cuatro efectivos. El choque de la unidad fue contra el lateral izquierdo del vehículo.

«El móvil no venía en emergencia y el tren venía con la normalidad de siempre. En esa intersección no hay barreras, no hay alarmas sonoras y tampoco banderillero«, informó en declaraciones a LU5. Si tiene la Cruz de San Andrés, que es la que advierte de la existencia de un cruce ferroviario.

Asselborn dijo que se solicitó la cámara que lleva el tren adelante «porque es una prueba irrefutable».

Marcó que uno de los puntos relevantes es conocer si se usó la bocina. «El tren al acercarse a un cruce que no tiene barrera y banderillero, la obligación es el toque de bocina», indicó.

Sobre el estado de salud de los efectivos, señaló que la mayor lesión la sufrió el acompañante del lado derecho. Informó que trabajaron personal de bomberos para «poder sacarlo, estaba consciente» y luego fue trasladado al Policlínico Neuquén. Aclaró que está fuera de peligro.