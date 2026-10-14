Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió una mujer tras el impacto de una camioneta contra un camión

Una mujer perdió la vida este miércoles por la tarde en un trágico accidente de tránsito sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la localidad de Roldán. En el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Renault Oroch y un camión. Otras dos personas resultaron heridas.

El impacto ocurrió alrededor de las 14 en el kilómetro 315, en sentido hacia Rosario y cerca del cruce con la ruta nacional A012. Según publicó el sitio Rosario3, la víctima fatal viajaba en el lugar del acompañante.

Cuando el personal de emergencias arribó a la zona, dos de los ocupantes se encontraban fuera de la pick-up, mientras que la mujer permanecía en el interior de la camioneta sin signos vitales.

Los otros dos acompañantes del vehículo menor, un adulto y un menor de edad, sufrieron heridas de diversa consideración. Los médicos los asistieron en el lugar y los trasladaron de urgencia a un centro de salud para evaluar la gravedad de sus lesiones.

En la escena trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Bomberos Voluntarios de Roldán, efectivos de la Policía, personal vial y peritos forenses, quienes realizan los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del choque. La circulación por la mano que se dirige hacia Rosario registró importantes demoras durante toda la tarde a causa del operativo.

Otro choque violento en la misma traza

El pasado lunes a las 18.30 se registró otro siniestro vial sobre la misma autopista, a la altura del kilómetro 292, que involucró a un auto y dos motocicletas.

A raíz de esa colisión, tres personas resultaron heridas y requirieron traslado hospitalario. Una de las víctimas, un hombre de 50 años, sufrió una fractura de cadera y fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Por su parte, una mujer de 33 años ingresó al Sanatorio Parque con una fractura expuesta y pérdida de conocimiento. Un tercer involucrado, de 40 años, fue asistido por un traumatismo en la rodilla derecha.

En el accidente también se vio afectado un hombre de 48 años que manejaba un Peugeot 308 blanco, quien resultó ileso. En esa ocasión intervinieron efectivos policiales, Defensa Civil y tres ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).