Accidente fatal en la Ruta 39: un chofer llevaba a una madre y a su hijo a un control médico y murieron tras chocar con un camión

Tres personas murieron en un choque frontal sobre la Ruta Provincial 39, en la provincia de Entre Ríos. El accidente ocurrió este martes alrededor de las 4.50, a la altura del kilómetro 56.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Díaz, de 21 años; su madre, Jachy Arriola, de 53; y Leandro Perovich, de 35, un chofer de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain que los trasladaba a Paraná.

Según informó el diario Elonce, Arriola le donó un riñón a su hijo en 2024 y ambos se dirigían a la capital entrerriana para someterse a controles médicos.

Cómo fue el choque fatal

Según informó la Policía al diario citado, la principal hipótesis es que el accidente ocurrió cuando un camión que transportaba bolsas de cal embistió a un caballo que se cruzó en el camino. Tras el impacto, el conductor perdió el control y chocó de frente contra la camioneta municipal en la que viajaban las tres víctimas, que fallecieron en el acto.

El camionero, un hombre de 53 años oriundo de Chajarí, había quedado atrapado, pero fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro.

El caballo también murió en el lugar y, según la Policía, no tenía marcas que permitieran identificar a su dueño. La investigación quedó a cargo de la fiscal Laila Taleb para aclarar las circunstancias del hecho.

El comunicado de la Municipalidad tras la tragedia

A través de un comunicado, la Municipalidad de Urdinarrain expresó su profundo pesar por la tragedia y confirmó que uno de los fallecidos era un trabajador contratado por el municipio. “La Municipalidad de Urdinarrain expresa su profundo pesar ante el trágico accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de tres vecinos de nuestra ciudad”, señalaron las autoridades.

En señal de duelo, el gobierno local cerró todas sus dependencias y pidió respeto y prudencia en la difusión de información sobre las víctimas y las circunstancias del hecho. “Solicitamos respeto y prudencia en el tratamiento y la difusión de la información, priorizando el cuidado y la intimidad de las familias que atraviesan este difícil momento”, agregaron.

El secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, a cargo de la Presidencia Municipal, se trasladó hasta el lugar del siniestro junto al abogado municipal. Allí se pusieron a disposición de la Fiscalía de turno y acompañaron a los familiares de las víctimas.