Conmoción en la Patagonia: murió un marinero tras sufrir un accidente con el aparejo de un buque

Un marinero murió a bordo de un buque luego de sufrir un accidente con el portón del aparejo de la nave y hay conmoción en la Patagonia debido a que se trata de la segunda tragedia que atraviesa la embarcación en poco tiempo. El barco Cabo Vírgenes había zarpado de Puerto Madryn el pasado 4 de octubre para concretar tareas de pesca de merluza común, con regreso previsto para este jueves 15.

En medio del trayecto y a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado se dio aviso por un accidente, indicó Noticias Argentinas.

«Se aprisionó al marinero»: murió un marinero en la Patagonia

Según expusieron los tripulantes, un portón del aparejo de pesca aprisionó al marinero, provocándole fuertes dolores y vómitos. En la primera llamada indicaron que Alejandro Silva estaba consciente, pero el segundo contacto generó preocupación debido a que se encontraba inconsciente, por lo que se inició el protocolo de aeroevacuación de inmediato.

Desde el medio Pescare detallaron que, pese al accionar del rápido operativo por parte del equipo de aeroevacuaciones de la Prefectura Naval Argentina, antes de la llegada del helicóptero el marinero no presentaba signos vitales, por lo que se utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) y se le realizó RCP, sin respuestas positivas.

Con la confirmación de la muerte, se dio aviso a la auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, que autorizó a la embarcación a modificar su rumbo hacia Puerto Madryn. Se espera que en las próximas horas se concreten las primeras testimoniales para determinar cómo ocurrió el accidente.

Luego del hecho, se conoció que el 23 de julio de 2026, el tripulante Eduardo Morales, de 50 años y oriundo de Sierra Grande, falleció tras caer al mar mientras trabajaba en el mismo pesquero.