Cierra un histórico comercio de Regina, tras 85 años

Nació con los albores de la colonización de Villa Regina y durante más de 90 años fue uno de los comercios a los que generaciones de vecinos de la ciudad acudieron para comparar sus alimentos, herramientas y artículos para la construcción. El 30 de diciembre será el último día que tendrá sus puertas abiertas Casa Grifoni, comercio que durante décadas acompañó y vio el crecimiento de Villa Regina.

“Es una decisión que venimos madurando desde hace varios años, creo que ya se cumplió un ciclo y es momento de disfrutar lo que nos queda de vida con la familia”, señaló Palino Grifoni, uno de los titulares del comercio.

Su padre, Enrique Grifoni, inició la actividad como comercio de ramos generales en 1937. Sin embargo, la historia del negocio se remonta a 1930, cuando abrió sus puertas como Cadenas de Almacenes de Alimentos (CADA).

Enrique, había llegado a poco de comenzar la colonización de Villa Regina en 1924. Primero llegó a la incipiente colonia su padre, Héctor para trabajar en las chacras.

Sin embargo, su futuro lo vio en el sector comercial y cuando la firma CADA decidió vender, compró el comercio y local ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Don Bosco, donde tuvo sus puertas abiertas durante más de 85 años.

“Desde chico yo estuve en el negocio, los clientes venían y me saludaban porque veían asomar mi cabeza por atrás del mostrador”, contó Palino, que cuando cumplió 18 años tuvo que ponerse al frente del negocio por la muerte de su padre. Más tarde se sumarían su hermana Orieta y su hermano Norberto.

“Estoy a punto de cumplir 79 años, durante más de 60 años estuve al frente del negocio y eso hizo ir madurando la idea de cerrar las puertas, el pensar en el vivir lo que nos resta de vida disfrutando la familia. No es cansancio ni tampoco la situación económica. Entiendo que se cumplió un ciclo”, remarcó.

La larga historia de vida del comercio les dejó innumerables anécdotas. Por ejemplo, la relación de amistad y comercio con un hombre que períodicamente viajaba desde un campo del Valle Medio para hacer sus compras. “El hombre de apellido Fonagueira, como veía el cartel de Almacenes CADA, cuando entraba preguntaba si estaba Don Cada creyendo que mi padre tenía es nombre. Nunca lo corregimos”.

Palino, Orieta y Norberto Grifoni estuvieron al frente del negocio en las últimas décadas. (Foto Néstor Salas)

Por ser un comercio de referencia durante décadas, muchas familias concurrían a buscar distintos tipos de artículos, desde alimentos a herramientas agrícolas, artículos de bazar, de construcción y de ferretería.

“Un dicho o slogan que nos acompañó durante muchos años era que ‘si Grifoni no lo tiene, no lo busques porque no existe’”, comentó Palino.

Precisamente la relación comercial con las principales cadenas, les permitieron cumplir con los distintos pedidos de los clientes que llegaban desde esta localidad y de otras ciudades del Alto Valle y del Valle Medio.

“Cuando se abrió este negocio, la planta urbana de Regina terminaba acá; la ruta no existía y el arroyo Salado era mucho más grande, del otro lado había chacras y descampados”, rememoró Palino.

Los colonos encontraban desde alimentos hasta herramientas de trabajo. (Foto Néstor Salas)

Durante los primeros años, en el mismo local también funcionó un bar. “Los colonos venían contaban sus vivencias. Era gente trabajadora, con miradas puras. Luego vinieron sus hijos, nietos y bisnietos”.

Agregó que “como negocio vimos como la ciudad fue creciendo, como se fue desarrollando; acompañamos el crecimiento, por eso hoy creemos que ya se cumplió un ciclo y que es momento de cerrar las puertas”.

“Fueron muchas las generaciones de vecinos de esta ciudad y de otras localidades que pasaron por este negocio, para todos ellos tenemos palabras de agradecimiento por el acompañamiento que nos dieron durante todos estos años y que tratamos de devolver con buena atención y servicio”, comentó finalmente.

Gran participación en instituciones locales

La actividad comercial ha sido solo una parte de la participación de la familia Grifoni en la vida de Villa Regina y de sus instituciones.

Héctor, el primer integrante de la familia en llegar la región trabajó activamente en la construcción de canales de riego y en los orígenes del club Círculo Italiano, y años más tarde fue uno de los constructores de la sala del cine teatro.

Dato 1930 Inició la actividad comercial como uno de los almacenes de ramos generales de la cadena CADA.

Su hijo Enrique tuvo una participación activa en distintas instituciones de la localidad .

El ejemplo continuó con Palino que incluso presidió el club itálico. Además, mantiene un participación activa en la Cámara de Comercio, Industria y Producción, e integra la comisión de Bomberos Voluntarios.

“Es solo una manera de devolver la comunidad lo muchos que nos dieron durante todos estos años”, remarcó.

Palino Grifoni (centro), posando junto a dos clientes. (Foto Néstor Salas)