Cipolletti agujereada: el peligro constante de transitar entre pozos y baches

La situación de vial de Cipolletti parece ser un peligro constante, desde los siniestros diarios hasta el debate por la señalización de la calle Alem y su bicisenda, ahora se suma un problema que parece no ser nuevo pero siempre está presente, el estado de las calles, los agujeros y sus constantes baches.

A partir del deterioro por lluvias o su uso diario, varias calles de Cipolletti parecen ser un problema para los conductores que transitan por esos lugares: pozos, baches, vallados para tapar cloacas abiertas y hasta obras viales son algunos de los problemas con los que tienen que convivir en Cipolletti.

Desde la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti describieron que constantemente se realizan trabajos y arreglos en la vía pública sobre los pozos que dificultan el tránsito.

Gustavo Zovich, Secretario de Obras Públicas de la ciudad, aseguró que «se hace bacheo continuamente», aunque aclaró que en el último período los trabajos disminuyeron debido a un inconveniente con el insumo que se utiliza en los arreglos: «Es real que hasta hace 30 días, hubo un parate en la entrega del producto, le decimos Rapibach, que es asfalto en frío y viene desde Bahía Blanca».

Describió que «es un derivado de petróleo y tuvo un retraso en la entrega pero se está volviendo a hacer bacheo, ya salieron las cuadrillas y continuamente se hace bacheo, es continuo y una de las responsabilidades del municipio«.

Aunque existen otros fenómenos que han afectado y agravado la situación en las calles de la ciudad. Las lluvias que se han registrado en el ultimo tiempo, agigantaron el problema en el pavimento. Para los conductores representa una dificultad y causa enojo principalmente por el daño que se genera en los neumáticos de los vehículos.

Esta situación se vuelve un desafío constante para los conductores al tratar de esquivar los pozos aunque son muchas las ocasiones en que no pueden hacerlo y representan un verdadero riesgo que han llegado a desencadenar siniestros viales.

Este año, se registraron varios incidentes viales en el que los baches fueron el principal protagonista. En enero, uno de los casos de mayor repercusión ocurrió cuando un motociclista chocó contra una de las tantas vallas de la ciudad que está sin señalizar y se utilizan para advertir los pozos. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital pero no sufrió heridas de gravedad.

Ante este contexto, vecinos que conviven con los baches plantearon que «hasta que no pase una tragedia no van a parar, de noche no se ven». Y apuntaron directamente contra el Ejecutivo local ya que en algunos casos se han visto montículos de arena y tierra, y hasta arbustos y ramas para intentar cubrir los pozos: «Son impresentables. Pagamos la tasa municipal para que pongan ramas«.

Algunos vecinos decidieron ir más allá y comenzaron una campaña para señalizar los baches con pintura en la ciudad. Y pedían colaboración en redes sociales para llevar a cabo el trabajo: «Desde hoy salgo a pintar con aerosol los baches de Cipolletti. Por favor hagan lo mismo en sus barrios, donde sea».

Desde Obras públicas contextualizaron que el municipio lleva a cabo trabajos de bacheo únicamente sobre asfalto, y se divide entre pavimento rígido y flexible.

«Son aproximadamente 2.500 cuadras asfaltadas, con pavimento rígido hay alrededor de 400 y de flexible 2.100. El pavimento rígido está vigente desde la década del 60 y 70«, describió Zovich.

Obras privadas de Cipolletti: uno de los responsables de los pozos

Según detalló Zovich, el municipio no lleva a cabo roturas sobre el asfalto en la ciudad. Aseguró que los trabajos son realizados por obras privadas y Aguas Rionegrinas (ARSA). «Desde la municipalidad no se hacen roturas de asfalto, al municipio le piden autorizaciones empresas y contratistas que tienen que hacer extensiones de red», explicó.

Y agregó que: «Los desarrollistas puntualmente, para hacer un edificio, piden la factibilidad de servicios dependiendo de las características y ARSA pide, en la mayoría de los casos, que hagan una extensión de la red o la refuercen. Esto es lo que se ve en calle 9 de Julio e Italia, donde hay complicaciones pero por parte del contratista, el municipio hace la inspección para que dejen la situación como estaba al principio«.

Zovich sostuvo que cuando las construcciones están por finalizarse, «ARSA les dice que para la conexión de agua hay que hacer refuerzos de algunas cuadras y también tienen que hacer un refuerzo de cloaca como ocurre sobre Italia«, explicó. Y remarcó que «el contratista que buscó al desarrollista pide el permiso de rotura, el municipio tiene que controlar que tenga el mejor desarrollo posible«.

Además aclaró que «la reposición del pavimento es responsabilidad del contratista, la municipalidad solo repone pavimento a partir del convenio con ARSA cuando hace roturas, no con obras privadas«.

El Secretario de Obras Públicas adelantó que la inversión en la ciudad tuvo un aumento importante en materia de construcción por lo que «se esperan alrededor de 10 roturas para edificios», precisó.

Y destacó la licitación que llevó a cabo ARSA para mejorar la prestación del servicio a partir de para tres importantes obras de recambio cloacal en la ciudad.

En relación con estas obras, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, adelantó que “Cipolletti necesita que resolvamos y hagamos otras cinco obras en el microcentro con recambio de recolectoras. Sobre Naciones Unidas, entre Arenales y Esquiu; en Yrigoyen, entre Italia y Sarmiento; en la calle Libertad, entre Alem y 9 de Julio; en Brentana, entre Yrigoyen y Roca; y sobre la calle San Martín, entre Sarmiento e Italia”.

Además, Zovich remarcó que uno de los objetivos de estas obras es que «los desarrollistas no tengan que hacer tantas perforaciones«, planteó.

Y remarcó el convenio que tiene el municipio con la empresa estatal, en el que se encargan de realizar los arreglos en las obras que desarrollan.

Desde el 18 de febrero de 2021 al 12 de octubre de 2023, la municipalidad arregló 525 roturas que Arsa ha generado producto de problemas o conexiones. Gustavo Zovich, Secretario de Obras Públicas de Cipolletti

Zovich remarcó que el municipio ha realizado trabajos de reparación en las roturas que ha generado ARSA. Estos arreglos se desarrollaron a partir del convenio que tiene el Ejecutivo con la empresa estatal en lo que se incluyen los trabajos obstrucciones, conexiones y ampliaciones.

A su vez, explicó que el municipio solo realiza la reparación de pavimento por rotura que realiza la empresa estatal. Y detalló que «se están realizando trabajos de reparación en Balcarce y Namuncurá, ya se estuvo trabajando en El Manzanar y Belgrano». También confirmó que este fin de semana continuarán con los trabajos.

El tránsito pesado: otro de los factores que agrava la situación

Desde Obras Públicas aseguraron que otro de los motivos que complicó el contexto vial en la ciudad es la circulación de tránsito pesado por el interior del ejido urbano. Y plantearon que una de las zonas más afectadas es la calle Perón, también conocida como Circunvalación.

Esta situación surgió debido a los frecuentes choques de camiones en el puente ferroviario de la Ruta 151. Por lo que el municipio tomó la decisión de redirigir el tránsito hacia la zona urbana, especialmente a través de la Circunvalación. A partir de esta medida, el paso de vehículos pesados, en su mayoría camiones con destino a Vaca Muerta, comenzó a circular por el área urbana, transitando por las calles Salto, Perón e Illia antes de llegar a la Ruta 151.

«Ha habido un aumento tremendo del transporte, se han visto muy afectadas las calles por el transporte pesado y eso necesita un reasfaltado inmediato, es lo que se le está pidiendo a Vialidad Nacional», explicó Zovich.

Además, comentó los deterioros ocurren en gran parte de la ciudad, aunque remarcó cuál es la zona en la que más notorio se registró esta situación. «El problema es general, no es una zona en particular. Si tiene mucho deterioro la Circunvalación pero ahí hay una sobrecarga por el paso de camiones y eso necesita de una repavimentación inmediata, pero no está en las posibilidades del municipio«, planteó Zovich.

La Circunvalación tiene 8 kilómetros y el metro cuadrado está 14 mil pesos. Se deberían repavimentar 60 mil m², eso tiene un costo de 840 millones de pesos Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas de Cipolletti.

Vallado y señalización: establecerán una nueva normativa para el control de obras privadas en Cipolletti

Zovich adelantó que el municipio implementará una nueva normativa en las obras de Cipolletti. Planteó que «hoy no se tiene un registro de empresas que puedan trabajar en la vía pública«, por lo que el Ejecutivo aseguró que llevará a cabo una reconversión en el control sobre los contratistas que ejecutan obras sobre la vía publica.

Con respecto a los vallados que se establecen en la zona urbana para desviar el tránsito, aseguraron que hoy en día no se controla las características que presentan, en torno a la iluminación y señalización. «La exigencia a los contratistas va a ser mucho más importante, si bien en el permiso se habla de un vallado en particular, no existía la responsabilidad de señalización o iluminación y eso va a estar«, comentó.

Explicó que esta nueva normativa se desarrollará este mes y aseguró que «las empresas que hagan estas tareas en las calles se tendrán que registrar a la nueva normativa que eleva el nivel de exigencia. Esto tiene que ver con el crecimiento en Cipolletti».

A su vez, el Secretario de Obras Públicas ejemplificó que «la reposición del pavimento es del contratista en Italia y 9 de julio, la municipalidad solo repone pavimento a partir del convenio con Arsa cuando hace roturas, no con obras privadas. La municipalidad solo desarrolla la revisión en estos casos«.

Además opinó que Cipolletti debe mejorar el control sobre las obras que se realizan, «el vallado es responsabilidad del contratista pero el municipio es el responsable de hacerlo cumplir«.

Zovich concluyó que «la ciudad tiene un crecimiento importante y requiere de una actitud más profesional, nosotros tenemos hacer cumplir esta normativa para ir mejorando».

Por lo que este desafío vial será una importante evaluación que tendrá el gobierno de Buteler a partir de diciembre. ¿Podrá revertir la situación y hacer de Cipolletti, una ciudad sin pozos?