Clausuraron la cocina de un hotel de egresados en Bariloche

Personal del Departamento de Inspección General clausuró la cocina de un hotel de turismo estudiantil ubicado en la calle España al 300, a pocas cuadras del Centro Cívico de Bariloche.

Si bien desde el área no quisieron aportar detalles, indicaron que «había problemas en la cocina ya que no estaba en condiciones bromatológicas». «Falta limpieza y no puede haber cruzamiento de alimentos«, se limitaron a manifestar. Por eso, se labró una infracción inhabilitando el uso de la cocina por 24 horas.

Sin embargo, se garantizó la permanencia de los 300 estudiantes que se encuentran alojados en el hotel de Maxdream que fue inaugurado en 2019. Ayer por la tarde, a la noche y esta mañana, se les entregó viandas.

Los inspectores clausuraron la cocina del hotel por 24 horas. Foto: gentileza

Este sábado al mediodía, los inspectores regresarán al establecimiento hotelero para verificar que se cumplan las condiciones. «Si esto sucede, se habilitará nuevamente la cocina. En caso contrario, podría intervenir el juez de Faltas«, señalaron desde el municipio.

Descartaron haber recibido alguna denuncia sobre las condiciones del hotel y calificaron el hecho como «un procedimiento de rutina»: «Vamos a cualquier hotel, al azar, en cualquier momento y a cualquier hora para realizar las inspecciones. Van los especialistas en bromatologías que controlan las cocinas, pero también se pueden convocar inspectores que revisen las habitaciones o especialistas en cuestiones de seguridad».