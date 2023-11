Combustible en Bariloche: no se normalizó del todo el abastecimiento

Ya no se ven los conos en los surtidores indicativos de que no hay nafta. Tampoco las colas larguísimas de vehículos desesperados por cargar el tanque. Sin embargo, el abastecimiento en Bariloche no se regularizó del todo.

Un relevamiento que realizó este diario indicó que el abastecimiento es normal, salvo algunos faltantes en productoss.

La única estación que no tiene combustible es la YPF del Faldeo, a la altura del kilómetro 1 de la avenida Pioneros. «Estamos secos desde ayer que se nos terminó el combustible. Y no tenemos novedades respecto a cuándo llegará el camión. Nos tienen a la deriva», confió uno de los playeros.

En la estación Axion de Dina Huapi, advirtieron que solo falta Quantium, la línea Premium aunque «llegaría en horas de la tarde».

En la YPF de Melipal no tienen Infinia Diesel, pero aseguraron que cuentan con el resto de los combustibles. Aseguraron que no hay cupos: «Mientras haya, se despacha».

En la estación Puma de Elordi y la avenida 12 de Octubre, el abastecimiento es normal, al igual que en la YPF de la calle Moreno.

«Normal normal no estamos. Por ahora tenemos todo, pero sabemos que en algún momento del día, se va a acabar«, confió una empleada de la estación Axion de la avenida San Martín.

Por su parte, Jorge Prieto, de la estación YPF de la calle Gallardo, dijo que «en líneas generales, tenemos productos. Tanto en Gallardo como en la calle Brown nos falta Infinia Diesel. Como viene de Mar del Plata tarda un poco más. Pero mañana se estaría regularizando. Cuesta volver a acomodarse cuando se te fue todo el stock«.