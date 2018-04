¿Cómo afecta a Neuquén el cambio de alerta del volcán nevados de Chillán?

Neuquén cambió el alerta respecto del complejo volcánico nevados de Chillán, ubicado en la cordillera andina de la Región del Biobío, en el límite de las comunas de Coihueco y Pinto: de verde preventivo pasó a amarillo. En Chile cambió a alerta naranja.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, aseguró que está en permanente contacto con los intendentes del norte de la provincia, y que por el momento, lo único que puede ocurrir en la zona es la caída de cenizas que no será de gran magnitud, si se la compara, por ejemplo, con la erupción del volcán Puyehue que afectó a Villa La Angostura en 2011.

La localidad más cercana es Manzano Amargo, que está a 57 kilómetros. Las Ovejas se encuentra a 60 kilómetros. También podrían resultar alcanzadas Varvarco, Villa del Nahueve, Los Miches.

“Se hace un alerta a todas las autoridades, pero no a la población. A la población le estamos transmitiendo una total tranquilidad. Ayer se armó un comité con los intendentes. Si hubiera una erupción no afecta. Lo que habría es un eventual vuelo desde Chile de cenizas a Argentina. Si va a haber cenizas pero no como hubo en la zona sur”, explicó el funcionario.

Agregó: “en este momento la zona de exclusión es de 10 kilómetros alrededor del macizo.”