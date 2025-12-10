GeoPark tras el retiro de la oferta de Parex: «no valoraron correctamente el potencial» de Vaca Muerta

La empresa GeoPark brindó declaraciones tras la decisión de Parex Resources de suspender las conversaciones para una posible adquisición y defendió públicamente que la oferta por acción presentada en septiembre no refleja ni su crecimiento reciente ni el peso estratégico de su desembarco en Vaca Muerta. La petrolera con sede en Colombia respaldó su rechazo al considerar la oferta como una subvaloración «significativa» de sus activos y potencial de crecimiento.

En un comunicado oficial, la compañía sostuvo que mantuvo seis semanas de negociaciones “de buena fe”, durante las cuales habilitó un acceso amplio a su información financiera, técnica y operativa con el objetivo de facilitar una propuesta mejorada.

Sin embargo, la empresa afirmó que Parex eligió «no reconocer la magnitud de los datos aportados», entre ellos su incremento de reservas y la incorporación del nuevo activo en Vaca Muerta, que ajuicio de GeoPark modifica sustancialmente su valoración.

La adquisición de las áreas en la formación shale es considerada «transformacional» para la petrolera. Este movimiento,plantearon, consolida a GeoPark como una empresa energética diversificada con un portafolio balanceado entre su base sólida en Colombia y la plataforma de crecimiento que ofrece Argentina.

Según la firma, el punto de quiebre está en que la oferta original de Parex se realizó apenas semanas antes de que GeoPark anunciara oficialmente la adquisición de bloques en la formación neuquina. Esa operación añadió cerca de 37 millones de barriles equivalentes de reservas 2P y extendió la vida de reservas a 12,7 años, lo que para la compañía implica un cambio estructural en su portafolio y en su proyección de crecimiento.

Un 2025 con crecimiento acelerado

GeoPark también señaló que el informe de reservas 2025, puesto a disposición de Parex, certificó un incremento del 38% interanual en reservas 2P hasta los 121 millones de barriles equivalentes, un volumen 48% superior al disponible al momento de la oferta original.

A ello se sumó documentación que respalda aproximadamente 18 millones de barriles adicionales de reservas con riesgo en los bloques Llanos 34 y 123, junto con la confirmación de un aumento del 22% en el petróleo original en sitio del bloque Llanos 34. Para la empresa, esa información respalda no solo un crecimiento acelerado, sino un portafolio más robusto y diversificado, cuyo valor no fue contemplado por Parex.

Desde la perspectiva de GeoPark, la propuesta ya había sido descartada el 29 de octubre por considerarse insuficiente, luego de un análisis llevado adelante por un Comité Especial de directores independientes.

Según explicaron, «Parex mostró interés casi exclusivamente por los activos colombianos y mantuvo una visión menos favorable sobre los activos argentinos«, debido a su falta de experiencia en recursos no convencionales y a su percepción de los desafíos de operar en la Argentina. Esa mirada restringida, argumentó GeoPark,«impidió que la oferente valorara correctamente su potencial regional».

Con la llegada de diciembre, el CEO de Parex comunicó que la compañía no estaba dispuesta a elevar su oferta por encima de los 9 dólares por acción. Desde entonces, GeoPark procuró abrir un canal directo entre directorios para insistir en que cualquier negociación futura debe partir de una cifra de doble dígito.

La empresa también aprovechó la oportunidad para delinear sus perspectivas. Anticipa que su EBITDA ajustado se duplicará para 2028 gracias a una combinación de mayor flujo de caja, expansión de producción y una menor carga de deuda.

En Colombia, su bloque insignia Llanos 34 mostró un desempeño más sólido de lo previsto en 2025, con un punto de inflexión productivo adelantado respecto de las estimaciones, mientras que el crecimiento esperado se apoya en optimización operativa, técnicas de recobro mejorado y buenos resultados de pozos recientes.

En paralelo, su estrategia en Argentina se centra en acelerar el desarrollo de Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste para convertir a Vaca Muerta en un pilar estructural del portafolio hacia fines de la década.

GeoPark remarcó que continúa abierta a analizar ofertas, pero únicamente aquellas que valoren apropiadamente su realidad actual y su potencial de largo plazo. La compañía también publicó su Reserves Report 2025 y la guía 2026-2028 con el objetivo de mantener informado al mercado y respaldar su mensaje central: su crecimiento, sus reservas y su expansión en Vaca Muerta justifican una valoración muy superior a la de la propuesta rechazada.