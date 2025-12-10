Por la «guerra del basural» una exintendenta de Neuquén va a juicio oral

El predio, a 5 kilómetros de Las Lajas, no contaba con cerramiento ni control de acceso. (Gentileza)

En el último tramo de su segundo mandato como intendenta de Las Lajas, Neuquén, María Angélica Espinosa abrió un nuevo basural a cielo abierto. Su argumento es que el anterior quedaba muy cerca del casco urbano. Pero la fiscalía de Delitos Ambientales afirma que eligió especialmente el lugar para perjudicar a una empresaria con la que tiene conflictos personales.

Espinosa, del MPN, irá a juicio oral acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de daño. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y el querellante Nahuel Urra pedirán que la condenen a menos de 3 años de prisión, por lo que será juzgada por un tribunal de un solo juez.

En tanto la defensora Maira Fuentes aseguró, en una audiencia realizada este martes, que probará la inocencia de la exintendenta. Pidió que el juicio se realice en Las Lajas, para que los vecinos puedan asistir.

El juez Lisandro Federico Fidel Borgonovo dispuso la elevación a juicio, cuya fecha fijará la Oficina Judicial.

Los detalles de la acusación

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal sostiene que, mientras fue intendenta, Espinosa abrió un nuevo basural a cielo abierto en la localidad sin autorización del Concejo Deliberante ni estudio de impacto ambiental, contraviniendo leyes nacionales (como la ley nacional 25916 de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Girsu, y la Ley 25675), y normativa provincial (como la Constitución Provincial, y las leyes 1875 y 2648).

El hecho comenzó a ejecutarse entre junio y agosto de 2022 y se extendió hasta la finalización de su mandato el 10 de diciembre de 2023. Se llevaron a cabo tareas de desmonte, extracción de vegetación nativa y la excavación de cuatro cavas de dos metros de profundidad, donde posteriormente se arrojaron residuos sólidos urbanos y restos de faena animal sin cobertura ni compactación. El predio no contaba con cerramiento ni control de acceso.

El lugar es un terreno fiscal ubicado en la Ruta Provincial número 10, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Las Lajas, camino a Bajada del Agrio, colindante con la estancia La Porteña, propiedad de la sociedad Cuchillo Curá.

Es un predio destinado a cría de ganado mayor en época invernal, y la actividad se vio afectada con la instalación de los residuos. La propietaria hizo la denuncia que dio lugar a la apertura de la investigación, y es querellante.

Una «disputa personal»

Según dijo el fiscal jefe Breide Obeid, la elección del lugar no fue al azar. Allí había solicitado un permiso de explotación minera la empresaria Leonor Inés Belén Llanos, que fue citada como testigo. «Su declaración demostrará el verdadero dolo de la intendenta», afirmó el representante de la acusación.

«Vamos a probar que hay un interés y una disputa personal entre la exintendenta y Llanos», continuó. «Por problemas personales se escogió este lugar, fue específicamente seleccionado, y acá está el dolo directo del daño que queremos demostrar».

A Llanos el gobierno de Neuquén le otorgó, por decreto 83 del 12 de enero del 2023, un «permiso de explotación de una cantera de áridos ubicada sobre una superficie de 25 hectáreas» en las inmediaciones.

La versión de la defensa

La defensora Maira Fuentes respondió que la empresaria había pedido explotar 50 hectáreas pero le concedieron la mitad, y con otras 25 se quedó su expareja a quien propuso citar como testigo. El juez no lo aprobó.

La abogada afirmó que «el viejo basural generaba perjuicio a la población, por eso se decidió abrir otro». Citó a vecinos del lugar con problemas de salud y con huertas afectadas por perros y ratas. «No había ningún ánimo de dañar a nadie ni mucho menos a la señora Belén Llanos en la superposición de los emprendimientos», dijo.

Mencionó que la provincia tenía conocimiento del nuevo basural. Mediante el decreto 353 del 24 de febrero del 2022 le entregó a la municipalidad de Las Lajas un aporte no reintegrable (ANR) de 5 millones de pesos para destinarlo al cierre perimetral. Lo firmaron el entonces gobernador Omar Gutiérrez y quien era su ministra de Seguridad, Vanina Merlo.