Fausto Vera, a un paso de River: ¿Qué falta para su llegada al Millonario?

River cerró un 2025 lleno de malos resultados. El equipo de Marcelo Gallardo no consiguió ningún título a lo largo del año y no consiguió el nivel esperado con el Muñeco al mando. Tras la eliminación frente a Racing en el Clausura, el Millonario dio vuelta la página y comenzó a pensar en el próximo año.

Luego de la caída de Boca frente a la Academia, el equipo de Núñez ya sabe que jugará la Copa Sudamericana, torneo al que regresa luego de 11 años de ausencia. Tras esta confirmación, Gallardo comenzó a armar el equipo que afrontará un año difícil, tanto en lo deportivo como económico, ya que las ganancias por competir en el segundo torneo continental, son mucho menores a las de la Copa Libertadores.

Y el primer refuerzo está casi abrochado. Se trata de Fausto Vera. El mediocampista de Atlético Mineiro saldrá del equipo brasileño a préstamo y solo faltan algunos detalles para abrochar su pase al Millonario. Entre el futbolista y el club ya está todo acordado, pero faltan algunas cuestiones menores por arreglar entre las instituciones.

Vera llegará a River con un préstamo por un año, con obligación de compra de entre cuatro y cinco millones de dólares, una suma medianamente accesible. El Millonario deberá adquirirlo si el futbolista cumple con determinados requisitos a lo largo de la temporada. Gallardo espera contar con el jugador el 20 de diciembre, día que comenzará la pretemporada.

¿Cómo está la negociación con Soler?

Además de Vera, River aceleró por Julio Soler. El lateral de 20 años se transformó en el próximo objetivo de Gallardo. El ex Lanús no tiene continuidad en Bournemouth y el Millonario le envió una propuesta al club ingles: préstamo con opción de compra.

La oferta ya llegó al equipo de la Premier League, pero todavía no ha habido respuestas. Desde Núñez desean seducir al futbolista, que no ha tenido los minutos deseados en Inglaterra desde su llegada a principios de 2025.

Quienes ya no son parte de la lista de posibles refuerzos son Kevin Amaro, Román Vega y Luciano Gondou. En el primer caso, el uruguayo fue descartado por el elevado valor del pase, y los últimos dos, que comparten equipo en el Zenit, saldrán del equipo ruso solamente con una venta, cuando River deseaba negociar un préstamo por cada uno.