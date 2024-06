Cómo es el perfil del turista brasileño que visita Bariloche antes de la temporada

“¡Uma foto com esse fundo!”, le sugiere el hombre a una mujer señalando la postal del lago Nahuel Huapi desde el Centro Cívico de Bariloche. A días de que comience la temporada de invierno, las calles de la ciudad comienzan a llenarse de brasileños, un público imposible de ignorar. Elegantes gorros, bufandas, abrigos y tacones llaman la atención en un primer momento. Al escuchar el portugués, se disipan las dudas.

Los comerciantes coinciden en que no son un público fácil. Consultan precios, recorren y finalmente, vuelven a comprar. En la mayoría de los casos, regatean porque, aseguran, “en Brasil siempre se pide descuento”. En Bariloche no consiguen los mismos resultados.

«En esta época del año, tres de cada cuatro visitantes extranjeros son brasileños y según una proyección de la Secretaría de Turismo de Nación, se estima que más de 1,5 millones de turistas provenientes del país vecino disfrutarán de la temporada«, indica un informe elaborado por los desarrolladores de la plataforma kamiPay que se combina con el sistema Pix, el principal medio de pago de ese país lanzado por el Banco Central de ese país.

El estudio de la fintech argentina revela el perfil del nuevo consumidor brasileño. «Son investigadores natos, aprecian el ahorro y más allá de que los que viajan a la nieve tienen un alto poder adquisitivo, igual buscan precios competitivos y valoran que el importe total aparezca ya convertido a su moneda, el real«, especifican.

La nevada de otoño atrajo a muchos brasileños que ya recorren las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Camila Parsons mostraba una pila de remeras a dos turistas en un local comercial ubicado en la calle Mitre. «Se empieza a ver brasileños nuevamente. Pero no son de comprar mucho. Buscan precios, recorren y piden descuentos. Son de pagar con plata argentina. Usan poca tarjeta«, confió.

Carolina Beovide, empleada de un comercio de artesanías, coincidió com el diagnóstico: “Regatean todo el tiempo porque según dicen, en Brasil les hacen descuento. Lo que más buscan es abrigo para el frío, como guantes, gorros, ropa técnica, porque no se vienen preparados. Suelen pagar con reales, pesos argentinos y si no, dólares”.

La nevada de otoño atrajo a muchos brasileños que ya recorren las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El informe arroja también que “si bien la mayoría de los brasileños busca precios competitivos, un análisis de los pagos procesados por kamiPay identificó tendencias a la compra impulsiva cuando están en Argentina en algunas categorías específicas como bebidas alcohólicas (en especial vinos), gastronomía, productos regionales y servicios relacionados con el esquí”.

Gabriela, oriunda de San Pablo, visita Bariloche por primera vez, junto a su madre y su hermano. «Encontramos todo muy caro. La comida especialmente es un poco más cara de lo que pensábamos. El cambio ya no nos favorece; el dólar blue sí. Tratamos de usar reales«, dijo.

Sabrina Poinho Sainz de Vicuña, de la agencia de turismo receptiva Destino Sul, destacó que hay diversos perfiles de pasajeros que varían en función de la época del viaje. El público que visita la ciudad en mayo o junio durante la baja temporada, advirtió, es el que más busca precios convenientes. “Es un público interesado en experiencias en la nieve, en recibir una buena atención, que lo atiendan en su idioma y en que le ofrezcan medios de pago”, resumió.

En julio y agosto, en cambio, desembarca un público más familiar, que suele tener un mayor poder adquisitivo y comprar las excursiones más caras. «Suelen querer reservar varias excursiones en la semana que vienen, que promedia entre los 5 y 7 días. Buscan experiencias gastronómicas y actividades en la nieve. De todos modos, siempre hay otro público que busca el cartelito del descuento», afirmó Poinho Sainz de Vicuña.

La nevada de otoño atrajo a muchos brasileños que ya recorren las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Consideró que los medios de pago elegidos por el público brasileño son diversos. Muchos usan Pix y hay quienes prefieren viajar con dólares y reales. «Algunos se hacen envíos de Western Union que es la mejor cotización del real. Nuestra recomendación es diversificar la manera de traer dinero porque las cotizaciones varían en la calle y las tarjetas a veces no funcionan», manifestó.

Isabela, de Fortaleza, es otra de las tantas brasileñas que visita Bariloche en junio, junto a amigos. El objetivo, admite, fue conocer la nieve. Lo cumplió.

“Nos parece algo caros los precios de las comidas y los paseos. Las excursiones están muy caras comparadas a otros años porque me tomé el trabajo de consultar a conocidos que ya habían venido”, reconoció.

En este sentido, Poinho Sainz de Vicuña reconoció que la inflación también alcanza a los valores en dólares y reales. “Antes salir a comer era más barato, al igual que las excursiones. Antes Argentina era regalada. Ya no es barato aunque hay cosas que siguen siendo más económicas. Al brasileño, por ejemplo, le encanta el vino y la gente compra porque en Brasil es mucho más caro«, concluyó.