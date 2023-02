Conocé a Estanislao, el fan de Emilia Mernes que subió al escenario en la Fiesta de la Manzana 2023

Una jornada colmada de emociones se vivió en el show de Emilia Mernes, de la Fiesta de la Manzana 2023. Además, de maravillar a los espectadores con su voz, fue ovacionada por cada uno de los presentes cuando invitó a un joven roquense al escenario para interpretar una canción.

Seguidores y seguidoras exhibieron pancartas con múltiples mensajes, pedidos para la artista. Sin embargo, el gran número de personas que se encontraba en el predio, no fue impedimento para que la cantante pudiera leer el cartel de un fanático y cumplir su petición especial, cantar con ella.

Luego de varias canciones, la cantante se tomó unos minutos para interaccionar con sus fans. Entre ellos, se encontraba Estanislao Ríos Zgaib, el roquense que cumplió el sueño de interpretar una canción con la famosa.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, el muchacho comentó que su pancarta decía: «Emi, subime a cantar con vos». Además, relató que mantuvo el cartel en alto durante todo el show.

El momento que desbordó de emoción a Estanislao inició cuando Emilia logró visualizar el mensaje entre la multitud. «Me vio y preguntó qué canción quería cantar. «De enero a diciembre», le respondí y me dijo que cuando llegue la canción podía cantar con ella», detalló el joven emocionado.

Minutos de pura emoción

Una vez que llegó el turno de la canción, Estanislao ingresó al escenario para encontrarse con Mernes y todo el público que celebró el gesto de la cantante. «Me buscaron los guardias, salté la valla y fue una experiencia inolvidable», indicó.

El encuentro con la compositora fue de ensueños para el joven de 18 años. «Primero, no entendía nada. No sabia cómo reaccionar pero me tenia que recomponer porque Emi me dio el micrófono y algo tenía que salir de mi boca», indicó y agregó que luego se relajó y puso lo mejor de él porque le encanta cantar.

«De enero a diciembre» fue la canción que interpretaron como si hubieran ensayado previamente. Lo cierto es que el joven sorprendió al publico por la fluidez y sobriedad con que entonó las estrofas del tema. «Me apasiona, cantar, bailar, actuar, hace unos años que estoy yendo a clases de canto como hobby», concluyó el estudiante de Programación.