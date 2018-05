Conocé a Estela y Daniel que abrieron las puertas de su casa a 8 niños

Estela Bustos y Daniel Bestvater viven en Cinco Saltos y tienen 4 hijos. Hace 7 años que son parte del programa Familias Solidarias de Neuquén, cuyo objetivos es cuidar transitoriamente a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus vínculos de origen a raíz de situaciones de violencia, maltrato o abuso. En todo este tiempo han alojado en su casa a 8 chicos.

“Es un proyecto que tenemos de toda la vida con mi esposo, hace 25 años que estamos casados. Después que criamos a nuestros hijos se dio así, nuestros hijos también estaban interesados en el tema y un día escuchamos la propaganda de que necesitaban familias y llamamos y consultamos, y acá estamos”, cuenta Estela.

No hace falta estar en pareja para inscribirse en el programa, que depende del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Los requisitos son: ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales y no encontrarse anotado en el Registro Único de Adopción (RUA).

El poder Judicial debe definir si los chicos que están en el programa pueden estar bajo cuidado de algún integrante de su familia de origen o directamente pasan a una familia que los adopte. Esta convivencia, que es sólo temporal, para muchas personas es difícil de transitar

“El encariñarse es inevitable, lo que hay que tener bien en claro es que vos sos un eslabón en la cadena. Nosotros consideramos que somos un eslabón dónde los chicos van a tu casa, reciben afecto, se sienten contenidos, se sienten en una familia y los preparas. Lo recomiendo. El dolor siempre cuando se van va a estar porque vos lo tenes, es tu hijo por el tiempo que esté en tu casa”, asegura Estela. Actualmente tienen con Daniel tres niños bajo su cuidado.

Dice que en algunos casos han vuelto a ver a los chicos. “Nosotros hemos tenido un bebé un mes y ha sido nuestro hijo, y hemos tenido la posibilidad de que la familia que lo adoptó nos permitió verlo otra vez. Después nosotros nos apartamos porque creemos que no pertenecemos a ese lugar. Tenemos en claro esas opciones, que a veces son crudas, pero son reales también”, sostiene.

Sobre la posición que han tenido sus cuatro hijos de 24, 20, 10 y 8 años, Estela plantea: “si ellos no colaboraran nosotros no lo podríamos hacer, porque esto se hace en familia, no lo hace una sola persona en la casa. Estamos todos involucrados, los grandes, los más chicos, los que están por un tiempo y se van también están involucrados.”

La convocatoria para inscribirse es permanente. Las personas que se postulan son evaluadas por un equipo interdisciplinario y reciben una asistencia económica mínima. En este momento hay 9 niños, niñas y adolescentes que están en hogares y que necesitan ser alojados de forma urgente. La directora del programa, Marianela Salazar, afirma: “hay familias que tienen los niños un mes o una semana, hay familia que tienen por dos meses. Son acogimientos cortos en algunos casos, tratamos de que sea lo menos largo posible.”