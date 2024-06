Consultaron sobre la calidad del Nahuel Huapi: tres meses después, pidieron extender el plazo para la respuesta

En el último tiempo, los olores nauseabundos y los fuertes ruidos provenientes de la planta depuradora de Bariloche comenzaron a alertar a los vecinos del este de Bariloche. La situación se agrava especialmente en verano. Por eso, en abril, los legisladores del PRO elevaron un pedido de informes sobre la calidad del agua del lago Nahuel Huapi que recibió una respuesta casi tres meses después. El Departamento Provincial de Aguas (DPA) pidió 20 días hábiles más para «responder con precisión y calidad».

«Pedimos los resultados físico químico y bacteriológicos del Nahuel Huapi en la zona de la planta depuradora y en el kilómetro 3, por el colector cloacal. También se elevó un pedido de informes a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) para que expliquen en qué estado está la obra y la conexión del nuevo colector», indicó la legisladora María Laura Frei.

También se consultó sobre la periodicidad con la que el DPA y la Secretaría de Ambiente monitorean la calidad del agua. Y se pidió una copia de los resultados de los últimos tres análisis del lago.

«La cuenca del Nahuel Huapi es utilizada tanto para provisión de agua para consumo humano como para usos recreativos, razón pro la cual debe asegurarse su calidad ya que compromete la salud pública», especifica el pedido de informe y agrega que es «de público conocimiento el constante e histórico vertido de aguas y líquidos sin tratar al lago Nahuel Huapi, hecho que inclusive ha motivado la presentación de acciones judiciales dirigidas al cese y subsanación del daño ocasionado».

En este sentido, menciona el amparo ambiental impulsado por la Defensoría del Pueblo de Río Negro que tuvo una sentencia favorable el 22 de abril de 2019. En esa ocasión, se condenó a la provincia de Río Negro, al DPA y a Parques Nacionales a procurar la finalización del segundo módulo de la planta depuradora y las obras complementarias faltantes, que incluye al nuevo colector costanero, en el plazo de un año. Esa sentencia quedó firme en 2021 después de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara las apelaciones. El plazo estipulado en el fallo ya fue alcanzado y las obras no fueron concluidas.

Frei manifestó que «los vecinos insisten en que la planta está colapsada. Tenemos el agua que necesita el plantea y la estamos descuidando. El argumento que no dan es que el lago es grande, tiene mucha profundidad y los desechos se mezclan. Estas fueron las declaraciones verbales que nos dieron en su momento».

La respuesta al pedido de informe llegó recién esta semana, pero sorprendió a los legisladores. El DPA pidió 20 días hábiles más «por la complejidad que requiere el análisis». «Esto demuestra además que no hacen análisis constantemente, especialmente en la zona de la planta depuradora y del kilómetro 3. Hoy el lago no está contaminado a nivel Riachuelo, pero la idea es que no llegue a eso. Se trata de preveer situaciones con un planeamiento del crecimiento demográfico», indicó Frei.

«El agua es un recurso de todos -acotó-, pero los entes correspondientes deben accionar para que el sistema funcione y no en función de un pedido de informes».