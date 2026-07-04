Cooperativa Río Negro: 50 años de viviendas, innovación en bloques y servicios en Roca

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y de Vivienda Río Negro Lda., conocida como Cooperativa Río Negro, consolidó su trayectoria en el Alto Valle tras ser fundada en 1974. A lo largo de sus más de 50 años de historia, la entidad gestionó y entregó 3.729 viviendas en localidades como Roca, Choele Choel y Viedma. Actualmente, se destaca como la única cooperativa de vivienda en la provincia que ha subsistido en el tiempo, adaptándose a las nuevas economías mediante la innovación de sus servicios.

Innovación en materiales de construcción



Bajo la presidencia de Adrián Figueroa, la institución incorporó una moderna maquinaria bloquera y adoquinera adquirida mediante un crédito provincial. Con este equipamiento, la cooperativa fabrica adoquines de cemento y bloques para paredones o medianeras utilizando áridos de la zona.

La línea de producción se destaca por su eficiencia y rendimiento:

Bloques estándar: Modelos de 20 cm x 15 cm x 12 cm con tres medidas disponibles a precios competitivos.

Modelos de 20 cm x 15 cm x 12 cm con tres medidas disponibles a precios competitivos. Bloques grandes: Piezas con una cara de 20 cm x 40 cm. Su diseño optimiza la construcción, requiriendo solo 13 unidades para cubrir un metro cuadrado.

El proceso productivo es operado por un equipo de tres personas que abarca la elaboración del hormigón, el acarreo y el manejo de la bloquera. Actualmente, la entidad trabaja en la ampliación y el techado de su espacio físico para optimizar las dos semanas requeridas para el secado del material. La venta se realiza por palet en los puntos comerciales de Roca, orientada tanto a asociados como a no asociados con el fin de proveer la mayoría de los insumos necesarios para una vivienda.

Infraestructura, aberturas y premoldeados



La planta productiva y las oficinas administrativas atienden en calle Lisandro de la Torre 2667, de Roca. En este complejo también funciona una fábrica de aberturas y una división de premoldeados. Allí se producen:

Nichos de agua homologados por ARSA y DPA.

Nichos de gas homologados por Camuzzi.

Pisos cementicios y revestimientos para exteriores de 40 cm x 40 cm y 2 cm de espesor, disponibles en diversas tonalidades y formas.

Compromiso social y centro eecreativo



Fiel al principio cooperativo de ayuda mutua, la institución otorgó la concesión de su predio social a la Cooperativa de Trabajo Aiken. Este complejo cuenta con pileta de natación y tres opciones de salones de eventos disponibles para el público:

Un quincho con parrilla para 50 personas.

Un salón climatizado para 120 personas.

Un salón principal para 200 personas equipado con cocina, parrilla interna y patio con fuentes de agua.

Durante la temporada estival, el espacio funciona como un polo cultural que ofrece espectáculos musicales en vivo, noches de folklore y servicios gastronómicos.

Proyectos habitacionales vigentes



La cooperativa continúa con su misión original de acceso a la vivienda. Tras dos años de gestiones con el IPPV, se firmó el acta compromiso para construir siete nuevas viviendas en Roca. Las unidades se edificarán en lotes propios ubicados junto a las oficinas de la calle Lisandro de la Torre, representando un avance significativo para la reactivación habitacional en la localidad.

