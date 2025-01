Corrió una carrera de montaña en El Bolsón y al final, le propuso matrimonio a su pareja

Cuando Néstor Benítez cumplió la meta de los 25 kilómetros en el Desafío Wayra, la carrera de trail running de El Bolsón, su hija le entregó la medalla y algo más que estaba planeado desde hacía tres meses: una caja que contenía un anillo. Segundos después, Néstor abrazó entonces a su pareja, se arrodilló y abrió la caja con el anillo. Siguió un abrazo profundo y la base del cerro Perito Moreno estalló en aplausos.

Néstor tiene 48 años y es técnico en calefacción en Lago Puelo. Integra el grupo Cardio Training de El Bolsón con el que entrena lunes, miércoles y viernes. Cuando supo de la segunda edición de Desafío Wayra que se corre en diciembre, decidió anotarse, pero además concretar una propuesta pendiente.

La carrera propone cuatro distancias (35, 25, 15 y 8 kilómetros) en el cerro de El Bolsón y en esta ocasión, contó con 250 inscriptos de todo el país y de Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Néstor corrió 25 kilómetros. Néstor tiene 48 años y es de Lago Puelo. El abrazo de Néstor y Sandra.

«El año pasado mi señora participó como médica del evento y yo estuve como locutor. Este año decidí anotarme en los 25 kilómetros. Largaba de la base del Perito Moreno, hacíamos cumbre y volvíamos a bajar a la base», describió Néstor que está en pareja con Sandra Castillo, desde hace 20 años. Tienen dos hijos de 12 y 14 años.

«Siempre nos quisimos casar y de hecho, habíamos previsto hacerlo, pero nos agarró la pandemia y no podíamos juntar gente. Estaba todo organizado, pero quedó en la nada. Sandra estaba como directora del hospital de El Maitén asi que era imposible hacerlo», contó Néstor.

La idea siempre estuvo pero se le ocurrió hacerlo con una propuesta formal y con un anillo. Por eso, le trasladó la idea a su amigo, David Tomassini, entrenador de su grupo y director de la carrera que se convirtió en su cómplice.

«Mi hija también fue cómplice con el anillo. Buscó anillos a la medida de su madre. Mi hijo, en cambio, no sabía nada porque es muy buchón de su madre«, contó divertido.

Sandra es médica y está en pareja con Néstor desde hace 20 años. Tienen dos hijos de 12 y 14 años.

En la segunda edición, Sandra fue convocada a colaborar con el evento. «Corrí algo más de cuatro horas y al llegar a la meta, me abrazó mi hija que me puso la medalla y me dio el anillo. Cuando vino mi señora a saludarme, me arrodillé», señaló. Desde la organización del evento, pusieron la canción «Bailando bachata», de Chayanne, que, según admitió Néstor, resume su historia juntos.

No hizo falta decir nada: «Nos entendemos con la mirada después de 20 años. Con el anillo en mano, no había que decir palabra alguna. De hecho, ¡hasta ahora no dijo que sí!». La fecha prevista es el 15 de diciembre del 2025 y el festejo será doble ya que la hija de la pareja cumple 15 años.

«Fue una emoción inmensa. La gente aplaudía y después, a medida que iba pasando, los otros corredores me felicitaban. Uno me dijo: ‘Te arrodillaste después de correr 25 kilómetros y no te acalambraste’«, recordó divertido.