Cuál es la obra que busca aprobar el intendente de Cipolletti y Vialidad Nacional rechaza

Hace más de un año el tren de pasajeros que une a Cipolletti con Neuquén dejó de funcionar porque la estructura del puente fue colisionada. Esto provocó que Trenes Argentinos decidiera suspender el servicio por tiempo indeterminado. Desde entonces, se están realizando esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti con el fin de acordar la reparación del puente ferroviario en la Ruta 151 y garantizar la pronta llegada del tren a Cipolletti.

Los desacuerdos entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti continúan retrasando la llegada del servicio de tren de pasajeros a Cipolletti. El intendente Claudio Di Tella manifestó que por ahora no hay novedades acerca de la obra.

Explicó que desde el municipio están armando un modelo de convenio con el delegado patagónico de Vialidad Nacional para elevar la propuesta.

Este convenio que el municipio de Cipolletti impulsa incluye cuatro obras que Vialidad deberá realizar en la ciudad. La terminación del tramo 6 de la ruta 22 como avenida urbana, el convenio para el corrimiento de las interferencias que hay en el puente ferrocarretero de Ruta 151, la remediación de la excircunvalación y el avance por la barda norte de la Ruta 22.

Si bien hay comunicaciones entre el organismo y el municipio, aún no hay nada concreto, mucho menos fecha de inicio de obra. El intendente Claudio Di Tella aseguró que desde el municipio seguirán avanzando en las conversaciones hasta obtener una solución.

Pero, mientras no se resuelva el conflicto entre el organismo nacional y el municipio, o bien hasta que Cipolletti acceda a la solicitud de Vialidad Nacional de desviar el tránsito pesado con destino a Vaca Muerta a través de la zona de circunvalación y luego hacia el Tercer Puente, el proyecto no progresará y las obras no llegarán a la ciudad.

Di Tella destacó que el Gobierno Nacional no comprende la importancia que tiene el nodo vial de Cipolletti en relación a Vaca Muerta. Además, mencionó que los organismos nacionales carecen de voluntad para trabajar y progresar en las obras necesarias.

También enfatizó que la falta de voluntad no recae sobre el municipio, ya que han demostrado su compromiso a través de múltiples viajes a Buenos Aires.