Cuándo abre Las Palmas: el dueño de Sens explicó los pasos que siguen en Neuquén

Una de las polémicas de este año en la ciudad de Neuquén giró en torno a la habilitación del local bailable ubicado donde funcionaba Las Palmas. Se busca reabrir como un sitio gastronómico bailable. Nicolás Vaamonde, propietario de Sens, dijo que viene cumpliendo con todos los trámites que ha solicitado la Municipalidad pero que ven que tienen un “trato desigual” con respecto a otros lugares similares.

Vaamonde dijo que ya presentaron planos actualizados y un informe de cálculos estructurales. Uno de los requerimientos que se le había solicitado era que tenga un espacio verde y un estacionamiento.

“Lo que a mí me llama la atención es que a mí me piden absolutamente todo y al resto no. Porque si vamos a los mismos locales que hoy por hoy están funcionando, no cuentan ni con espacio verde ni con estacionamiento. O sea, llega un punto en que vos decís, a mí me aplican todo el rigor de la ley, que no está mal y me parece perfecto. Ahora, ¿y el resto?”, cuestionó Vaamonde en diálogo con “Vos al Aire” en RÍO NEGRO RADIO.

“A medida que me van pidiendo cosas, yo se las voy solucionando como para poder de una vez por todas terminar de registrar los planos que es lo que quieren. Eso no es un inconveniente porque cada planteo que me hacen, obviamente uno le busca la solución y se las voy llevando”, sostuvo.

“Me parece perfecto que me pidan la papelería. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que se rige toda la ley únicamente conmigo y al resto no. Entonces ahí es donde uno se siente en desigualdad de condiciones porque parece que la ley es para uno, pero para otros no. Y entonces voy a decir que ahí es donde uno no logra entender cómo funciona todo esto”, manifestó.

Y agregó: “Ellos me clausuraron por si yo llegaba a abrir, cosa que nunca sucedió. Y también, en cuanto a la multa, se apeló y hoy está en otra instancia”, apuntó.

Sobre los cuestionamientos en torno a este lugar, atravesado por la desaparición del estudiante universitario Sergio Ávalos, hace 20 años, afirmó que “ese lugar estuvo abierto hasta antes de la pandemia. Se cerró por pandemia. No es que el lugar estuvo cerrado por orden judicial o porque la justicia así lo determinó. Todas las diligencias que tuvo que hacerse en su momento en el lugar se hicieron”.

