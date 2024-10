Daniela es de Bariloche y ayuda a pacientes oncológicos a sentirse mejor

«La imagen al momento de mirarte en un espejo impacta en la autoestima y en la autopercepción«. Cuando Daniela Ortiz ingresa, el silencio invade a la sala de quimioterapia de la Fundación Intecnus. Dura apenas unos minutos, hasta que esta coach se presenta como asesora en imagen y salud y empieza a brindar sugerencias y recomendaciones de manera totalmente descontracturada. En ese momento, la charla fluye, las pacientes comienzan a interactuar y alguna que otra incluso comenta cómo se hidrata la piel.

Luego de un diagnóstico de cáncer, las mujeres transitan un tratamiento -a veces, algo invasivo- que pueden incidir en su imagen personal, como una mastectomía (en el caso del cáncer de mama), la variación del peso, la sensibilidad en la piel e incluso la pérdida del cabello.

Desde hace 3 años, Ortiz se propuso incorporar charlas para pacientes oncológicos sobre imagen y salud. El desafío fue aportar consejos para verse y sentirse mejor. “¿Cómo reflejar tu mejor versión?” es el nombre de los encuentros.

«Intento aportar un granito de arena en un momento tan difícil», explica la coach de Bariloche. Foto: gentileza

«Nuestra imagen refleja lo que somos»

«La imagen generalmente se asocia solo a lo visual, pero, en realidad, está íntimamente relacionada con nuestra intimidad. Nuestra imagen refleja lo que somos, el momento en el que estamos, lo que pensamos. Refleja nuestra esencia pero sobre todo se relaciona con la actitud«, indica Ortiz.

Asegura que se enfoca en el sentir de la persona y en fomentar un cambio interior hacia el exterior. «Hablo de estilos, de colores, de los tipos de cuerpos, especialmente para mujeres que atraviesan diversas etapas de su vida, como cuando tienen un hijo o se jubilan. Jugamos con la ilusión óptica para cambiar la visión que uno tiene de sí mismo y lo que querés reflejar al resto», especifica.

Tres años atrás, admite Daniela, le tocó transitar una situación que la hizo replantearse la situación por la que pasa una paciente en una sala de quimioterapia. En ese momento, emprendió un máster en imagen y salud en Buenos Aires, enfocado en la parte oncológica, la obesidad y las personas ciegas. Optó por abocarse en los pacientes con cáncer y empezó a trabajar en conjunto con la Fundación Cerca Tuyo y la Fundación Intecnus de Bariloche.

«Intento aportar un granito de arena en un momento tan difícil. Ir con una propuesta, contar cosas diferentes. Ayudo a trasitar de manera paliativa algo que sirve para cambiar el estado de ánimo en un momento complejo», especifica.

Ilusión óptica

Ortiz brinda todo tipo de consejos, desde cómo cuidarse la piel hasta la importancia de priorizar ciertos colores o texturas. «Hay que salir del negro, por ejemplo. No caer siempre en los colores oscuros que bajan la autoestima -y más aún en un momento de energía baja-. O usar más estampados. Si la persona pierde peso, el estampado es más útil aún. O usar prendas mas brillantes», advierte.

Daniela Ortiz es coach y tres años atrás, se capacitó en imagen y salud. Foto: gentileza

Ante la pérdida de peso, sugiere usar tejidos voluminosos, colores claros, escotes redondos, evitar las prendas estrechas o entalladas. Con un aumento de peso, en cambio, recomienda los colores neutros o oscuros, los estampados pequeños, los escotes en forma de U o V, las prendas abiertas adelante o la elección de vestimenta semientallada que muestre la forma del cuerpo.

También hace diversas propuestas sobre cómo colocar los pañuelos o si, en cambio, conviene usar una peluca. «Es algo muy fuerte ver cómo se va perdiendo el pelo, las cejas o las pestañas. En estos últimos casos ,les explico cómo maquillarlas para que tengan algún tipo de color», dice.

También brinda tips en función del tipo rostro del paciente a fin de recomendar ciertos accesorios, como aros, collares o maquillaje. O sombreros en el caso de los hombres.

«Hay pacientes que se copan, entonces, les muestro cómo pueden ponerse los pañuelos, cómo les realza la piel al usar un color que contrasta, o un color dentro de su colorimetría. Me encanta recibir el feedback, a través de las redes sociales, cuando me mandan una foto al probarse unos aros y me piden que les diga cómo les queda. Me hace sentir que sirve todo esto», expresa.

Por otro lado, remarca que, durante el tratamiento, la piel se pone un poco más pálida «en tonos apagados» porque se pierde hemoglobina. También aporta consejos para revertir esto.

Ortiz hace hincapié constantemente en la importancia de la cuestión anímica. «En la vida general, cuando baja la autoestima o te sentís mal, uno siente internamente que debe salir de esa situación. Unos aritos pueden ayudar, o una pulserita y, no siempre caer en la ropa de trekking o de montaña como sucede en Bariloche. Hay que ponerle algo de onda a tu propio look. Cuando uno se empieza a ver diferente y a sentirse linda, cambia esa energía interna y te da otra versión de vos misma«, concluye.

Ortiz brindará una charla abierta al público el próximo jueves a las 11, en la sala de espera de la Fundación Intecnus, en la Ruta Provincial 82. Abordará la imagen y salud de pacientes que padezcan cualquier patología y estén atravesando todo tipo de tratamientos.