Fue campeón con Boca y le dejó un mensaje a Riquelme: «Me gustaría volver a ser el técnico»

Si bien Mariano Herrón se hizo cargo del equipo en el empate ante Tigre, tras la salida de Fernando Gago, otro entrenador se candidateó para volver a Boca. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está en la búsqueda de un DT y un técnico causó repercusión en las redes.

La derrota ante River generó una nueva crisis en el Xeneize y la responsabilidad recayó en Fernando Gago. La dirigencia decidió despedirlo como entrenador y está en la búsqueda de su reemplazante.

Si bien hay nombres en carpeta, todavía no existieron charlas formales entre Riquelme y los candidatos. Aunque en las últimas horas, Carlos Aimar rompió el silencio y expresó su deseo de retornar al Xeneize.

«Si me ofrecen ser técnico de Boca, claro que me gustaría volver. Ahora ya no dirijo más, pero me gustaría«, planteó el Cai en Espn y generó repercusión en el Mundo Boca. Aunque se trató de una simple expresión y no existen chances de que se siente en el banco de la Bombonera.

Más allá de las posibilidades, Aimar remarcó su sentimiento hacia el Xeneize y dejó en claro la importancia que tendrá la elección del nuevo entrenador. Pero no dejó pasar la oportunidad de bromear en caso de recibir el llamado de Román: «El cuerpo técnico lo armaría al toque«.

Cómo fue el paso del Cai Aimar por Boca

El Cai ya dirigió a Boca en la temporada 1989/90. Durante su paso, ganó tanto la Supercopa Sudamericana como la Recopa.

Sin embargo, a sus 74 años ya dejó en claro que su retiro de la actividad es definitivo por más que el club de la Ribera se interese en él.