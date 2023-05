De Cipolletti a Croacia: esta pareja cambió su vida rotundamente en menos de un mes

Julieta y Maico son una pareja que decidió cambiar su vida y mudarse a un destino poco elegido por quienes quieren emigrar. En menos de un mes, reorganizaron su vida y se tomaron el primer vuelo a Croacia.

Ella, empleada de comercio, y él, empleado gastronómico, recién casados decidieron que querían generar un cambio en su vida. La rutina diaria, la inestabilidad y una sorpresiva videollamada fueron la clave para animarse a dar el gran salto.

La historia comienza el 1 de marzo con una pequeña idea de emigrar hacia España, un destino casi predilecto para todos los argentinos que quieren dejar el país. Sin embargo, un percance con la ciudadanía cambió los planes.

“Maico tiene un primo acá en Croacia, hablamos con él en una videollamada que duró cuatro horas y esa misma noche dijimos bueno, nos vamos”, relató Julieta.

Empezó la cuenta regresiva: menos de 30 días para viajar

“Teníamos ahorros en plazos fijos que se nos acreditaban el 10 de marzo. Era el momento justo para animarse. En el medio, teníamos mil cosas por solucionar”, afirmó la joven.

Mientras organizaban el viaje que cambiaría sus vidas, Julieta comenzó a preparar una fiesta sorpresa a Maico: poco sabían sus familiares que se trataría de una despedida. “El 31 de marzo Maico cumplió años, el 1 de abril lo festejamos y el 2 nos subimos al avión para venir hasta acá. Si no hubiera estado el cumpleaños ya organizado, creo que incluso nos hubiéramos venido antes”, sostuvo.

Durante esos 30 días, Maico y Julieta se encargaron de dejar organizado todos los papeles necesarios para poder viajar a Europa. “Teníamos todo en una carpeta, eso lo recomendamos si alguien quiere irse del país, ser muy organizados”, aconsejaron.

Una de las dificultades que se les presentó a la joven pareja fue la combinación de escalas hasta llegar a Zagreb, la capital croata. “Fue lo más largo, sacamos pasajes en Turkish Airlines. En San Pablo teníamos 20 horas de escala. Después, viajamos a Turquía y en Estambul fue una cosa de locos, teníamos una hora únicamente de escala, a las 17. Llegamos al aeropuerto 17:10 y nuestro embarque era a las 18. Corrimos por el aeropuerto 20 minutos intentando encontrar la puerta de embarque, es un aeropuerto gigante”, explicaron.

Las diferencias con Argentina: idioma, comida y vínculos

“Acá si no hablas croata o inglés no podés manejarte. Cada uno hace la suya, están metidos en su vida, hay personas que directamente no te hablan. Más aún la gente mayor, que no quieren después de la guerra a los extranjeros, entonces si hablás en inglés te imponen el respeto y la distancia”, relataron.

Hoy Julieta y Maico trabajan en un hotel como “housekeepers”. “Teníamos que conseguir trabajo antes de los tres meses por la visa turista. Por suerte, al mes de llegar entré a un hotel a preguntar si había trabajo, dejé mi CV y en menos de tres días me llamaron para que entrara. A los días, Maico también comenzó a trabajar ahí”, compartieron.

La pareja llegó a Croacia en un momento de ruptura: en enero, el país dejó su moneda oficial, la cuna, y adoptó el euro. “Cuando Croacia cambió su moneda el turismo se disparó, así que acá hay mucho movimiento. Hay playa, montaña, lagos, es casi como si estuviéramos en Bariloche”, destacaron.

Julieta comentó que, si bien tiene ganas de probar más comidas típicas del país, le inquieta porque consumen mucho picante. “Al ser una ciudad turística, hay mucha oferta gastronómica. Otra cosa que hacen mucho acá es fumar, se puede fumar en todos lados, adentro y afuera”, contaron.

Compartir con otros la experiencia en redes sociales

“Cuando elegimos venirnos para acá comenzamos a buscar creadores de contenido que nos explicaran el tema de los papeles, conocer los lugares, cómo son las costumbres. Pero no encontramos nada reciente, todo habia sido publicado meses atrás», relató Julieta.

Por esto, y por su deseo de compartir con las familias, Julieta y Maico empezaron su carrera en redes sociales con la cuenta @viviendoenCroacia.