Del aula a la radio: la democracia con voz joven

Tras el eco noticioso que dejó la jornada electoral del domingo, en la Universidad del Comahue guarda la resonancia de una experiencia que trascendió lo informativo. Mientras el país elegía su rumbo legislativo, la histórica radio Antena Libre se convirtió en algo más que una emisora: fue una redacción vibrante, un estudio de aprendizaje y un puente sonoro con la comunidad. Bajo la denominación “Voto y futuro”, la emisora pública y universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desplegó una cobertura especial de casi seis horas que reafirmó, con hechos, su compromiso con el derecho a la comunicación.

Quince estudiantes y el equipo profesional de la radio

La propuesta, una sólida estructura de boletines cada media hora, móviles en terreno, entrevistas y columnas de análisis, tenía sin embargo un componente distintivo y vital: la energía de una quincena de estudiantes de Comunicación Social que, guiados por el equipo profesional de la radio, asumieron con destreza los roles de conducción, producción, locución y redacción.

Para Omar Gonzalez, docente investigador a cargo del enlace académico, lo vivido fue “excepcional” y subrayó que “fue inspirador y esperanzador ver materializarse esa poderosa conexión entre la teoría y la práctica”, destacando “la fluida interacción” entre las áreas de Locución y Comunicación Radiofónica” y “la cálida recepción del equipo profesional de nuestra radio”. Gonzalez no dudó en definir lo sucedido como un “ecosistema de aprendizaje realmente enriquecedor”.

Precisamente ese ecosistema tuvo caras y nombres concretos, cargados de historias personales que dan dimensión al verdadero impacto de la iniciativa. Matías Neira, llegado desde General Conesa para cumplir su sueño de ser “primer graduado universitario de mi familia”, señala que “la experiencia fue muy fructífera ya que pudimos tener estas prácticas profesionalizantes que -en otros medios- quizás no podríamos haber tenido sin un título”. Dice, orgulloso, que su familia “es de trabajadores, gente humilde que mayormente nace y se queda en el pueblo”. Agrega que “nuestra generación es la primera en ir a la universidad, con lo cual, para mis tíos, abuelos y para mi madre que yo esté fuera del pueblo, estudiando, saliendo en radio y haciendo cobertura de unas elecciones fue una emoción tremenda”.

Andrea Saldivia, oriunda de El Bolsón, también dice que encontró en la transmisión un espacio para explorar su pasión por la comunicación. “Pude vivir de cerca la adrenalina de estar en vivo, acompañando con datos de color de las elecciones que buscaban descontracturar un poco la información más dura de la cobertura”, describió. Para ella, la jornada fue “una gran oportunidad para poner en práctica lo que estoy aprendiendo” y, sobre todo, una experiencia que le “deja muchas ganas de seguir aprendiendo y participando”.

Por su lado, Rocío Figueroa, quien viaja desde Plottier a cursar, subrayó que se lleva «una experiencia enriquecedora para experimentar cómo será nuestro ejercicio profesional, por un lado, y también para reafirmar la importancia de trabajar en conjunto». En ese sentido, señaló que «agradezco la confianza de los profesores y saber que tanto Dios como mi familia me apoyan en este camino».

La emisora pública y universitaria Antena Libre cumplió 38 años este 2025. Gentileza

La cobertura no se agotó en los límites de General Roca. Con una mirada federal, la emisión estableció contacto con radios universitarias de otras regiones del país, tejiendo una red que permitió seguir el pulso electoral en distintos distritos, enriqueciendo la perspectiva local con el panorama nacional.

“Voto y futuro” fue, en definitiva, mucho más que un título. Fue una promesa cumplida. La de una radio que, fiel a su sentido comunitario, no solo informó sobre un proceso electoral, sino que invirtió en el futuro, formando a las nuevas generaciones de comunicadores.

Fue la materialización de que el periodismo responsable, el acceso a la información y el derecho a la participación no son solo consignas, sino prácticas que se construyen, se aprenden y se viven, con la emoción de una familia escuchando a su hijo lejos de casa y con la adrenalina de un estudiante que, por primera vez, siente que su voz es parte de la democracia.