Denuncian que su bebé lleva 16 días sin DNI por errores en un policlínico de Cipolletti

Al trago amargo de perder todas las fotos de los últimos 45 días de embarazo y los momentos previos al parto, sumaron los graves errores administrativos. En el acta de nacimiento, primero escribieron el nombre de otra mamá, con los datos correctos de Lucas y Bruno. Avisaron para que sea corregida, pero en el segundo intento, volvieron a escribir mal el primer y segundo nombre de Mariela, con una dirección también errónea.

Como si esto fuera poco, tachones y salvedades de por medio, les dieron la historia clínica de otro bebé, “cuya mamá era de apellido Opazo... no sé que habrá pasado con esa familia”, se preguntó Melihual.

Cuando advirtieron al centro de salud que harían público todo lo ocurrido, les respondieron que intentarían solucionarlo, apelando al prestigio de la institución.

En diálogo con la AM 740 La Carretera, el director Salvador Scafiddi señaló que el hurto denunciado no se pudo comprobar con las imágenes de los dispositivos de seguridad. “Después de todo esto, hoy me entero esto por una radio de Allen, no puede seguir así”, se quejó Bruno, recordando que desde la obra social hablaron por teléfono con el titular, desde un primer momento.

Los plazos les juegan en contra porque tienen 30 días para presentar el DNI del bebé ante la obra social. “De ese tiempo, llevamos ya 16 días... esperando hasta el otro miércoles, cuando estén los papeles para firmar, ya son 21 días, y de ahí hay que ver cuánto va a demorar el Registro Civil para la tarjeta. Si no se queda sin cobertura, si yo quiero llevarlo a otro médico, no tengo cómo certificar que es nuestro hijo”, explicaron preocupados.

Insistieron en que desde el nacimiento de Lucas hasta hoy, las comunicaciones que realizaron desde el nosocomio sólo dilataron el problema, sin soluciones concretas. “Cuando nació nuestro primer hijo, en menos de 7 días ya tenía el acta de nacimiento, esto ya es insostenible”, concluyeron.