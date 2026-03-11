La Ley de Ministerios fue promulgada: esperan el regreso de Weretilneck para designaciones

La Ley de Ministerios que redefinió el organigrama de Gobierno para este 2026 fue promulgada con la publicación en el Boletín Oficial de este lunes y ahora se aguarda el regreso del gobernador Alberto Weretilneck que permanece en Estados Unidos para definirse las designaciones, especialmente en la nueva estructura de la secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.

La Ley de Ministerios fue aprobada por mayoría en la última sesión extraordinaria, a fines de febrero, solo con el rechazo del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) y el gobernador firmó el decreto de promulgación de la Ley 5847 el jueves pasado, que fue publicado en el Boletín Oficial del lunes 9 de marzo.

Con la formalidad ahora se aguardan las designaciones. En la nueva secretaría asumiría el actual titular de Deportes, Nahuel Astuti, pero se debe resolver quienes lo acompañarán en cada cartera, solo está el nombramiento reciente, antes de la aprobación de la ley, de Martín Fraile como secretario de Cultura.

También resta completar la vacante de la secretaría de Turismo que con la ley pasó a la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Las funciones de la nueva secretaría de Juventud

La nueva secretaría tendrá como funciones el “diseño, formulación, planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas vinculadas a las juventudes, el deporte y la cultura en el ámbito de la Provincia de Río Negro”.

Tiene una misión “trasversal” orientado también a lo educativo, social, laboral y comunitario, “con enfoque territorial, federal y participativo”, según indica el articulado de la ley que promueve además la planificación y ejecución de “programas de inclusión y promoción destinados a jóvenes”.

El área entenderá además en todo lo relativo al Consejo Provincial de Juventudes, que “trabajará en articulación y de forma coordinada con municipios, comisiones de fomento, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil”.

Además por su extensión a las áreas de deportes y cultura, la flamante secretaría deberá planificar políticas públicas en ambos sectores.