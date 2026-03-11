Pedido legislativo requiere información de las asignaciones de horas cátedra en Río Negro

La asignación de horas cátedra es un mecanismo de contratación laboral en el Estado provincial. Su utilización fue puesta en análisis por un pedido de informes de legisladores de la oposición por sus iniciales cuestionamientos.

La principal carga de horas cátedra corresponde a Educación, pero no es el único organismo con ese mecanismo. Figuran, también, contrataciones de aprendizajes o talleres del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y Deportes, entre otros.

Además, el sistema permitió desvíos en su uso y la incorporación de personal. En forma recurrente, ATE reitera el pedido de regularización de agentes no docentes que perciben sus haberes con horas cátedra.

El trámite parlamentario fue firmado por los legisladores peronistas de Vamos con Todos -José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé- y de PJ -Daniel Belloso, Alejandra Mas, Leandro García y Luis Ivancich-, con los parlamentarios Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Gabriela Picotti, del tramitado bloque Cambia Río Negro.



En su pedido formal a los ministerios de Educación y de Hacienda, los legisladores solicitaron el detalle de la cantidad total de horas cátedra ejecutadas presupuestariamente en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, con sus precisiones de la distribución dentro de la estructura del Estado provincial, especificando jurisdicciones, organismos, programas o unidades ejecutoras.

Se requirió además la remisión de “las normativas o los actos administrativos que autorizaron su asignación o creación”.

Otro punto pide que se informe sobre el presupuesto destinado a horas cátedra y sus ejecuciones, con el financiamiento de las mismas.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros fue uno de los firmantes.

El proyecto también pretende información de “cuál es el monto total destinado” en esa partida al cierre de febrero de 2026, el total para el año en curso y su proyección de ejecución.

En otra parte, los legisladores pretenden profundizar en la “nómina completa de todas las personas que perciben haberes bajo la modalidad de horas cátedra”, con detalles de sus asignaciones, “el organismo del que dependen y la función que desempeñan”.

Además, se insistió en “precisar si existen topes, incompatibilidades, restricciones o excepciones”, como aplicables, como también, “datos sobre compensaciones y criterios de asignación”.

En una gacetilla, los parlamentarios explicaron su iniciativa en la solicitud de “explicaciones sobre lo que consideran un uso discrecional y poco transparente de recursos” ante la “detección de casos en los que esa modalidad de pago —prevista para funciones pedagógicas— estaría siendo utilizada para abonar haberes a funcionarios y trabajadores con responsabilidades ajenas al dictado de clases”.

“Las horas cátedra son financiamiento educativo específico. Están destinadas a sostener puestos de trabajo docente y garantizar el funcionamiento pedagógico de las escuelas, no a complementar salarios de funcionarios o agentes con otras responsabilidades”, expresó el presidente del bloque, José Luis Berros.