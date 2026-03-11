Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el jueves 12 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 12 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el jueves

CALF indicó que los cortes programados para este 12 de marzo serán de la siguiente forma:

Primer Sector

Horario: De 08:00 a 11:30 h.

De 08:00 a 11:30 h. Zona: Zona aledaña a San Martín y Fotheringham .

Zona aledaña a . Motivo: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.

Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Segundo Sector