Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el jueves 12 de marzo en Neuquén
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 12 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el jueves
CALF indicó que los cortes programados para este 12 de marzo serán de la siguiente forma:
Primer Sector
- Horario: De 08:00 a 11:30 h.
- Zona: Zona aledaña a San Martín y Fotheringham.
- Motivo: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
Segundo Sector
- Horario: De 07:00 a 12:00 h.
- Zona: Desde Saturnino Torres hasta Obrero Argentino, entre Copahue y El Manzano.
- Motivo: Solicitud de terceros para poda y retiro de arboleda aledaña a línea de distribución troncal.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
