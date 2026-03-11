Calor y alerta por tormenta en el Alto Valle: 31°C, viento, lluvia y posible granizo, ¿a qué hora llega el temporal?

Después de un martes caluroso e intenso por su humedad, este miércoles 11 de marzo 2026 la temperatura se eleva hasta pasar los 30°C. Pero eso no es todo porque con este cambio climático también llegó una alerta amarilla por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada complicada para la región del Alto Valle por la llegada de un temporal que combinará desde lluvias fuertes y viento hasta granizo. Mirá el detalle del pronóstico.

El Alto Valle bajo alerta por tormenta

Según el detalle del pronóstico para este miércoles se espera un día caluroso y de mucha humedad, la máxima se mantendrá en 31°C y la mínima en 20°C. Pero el fenómeno que marcará la jornada es una alerta por la que se esperan «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Como parte del temporal, se advirtió frecuente actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 60 km/h o alcanzar hasta los 90 km/h, ocasional granizo y «abundante caída de agua en cortos periodos». «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm que pueden ser superados localmente», resaltó el SMN.

¿A qué hora llegan las lluvias más fuertes y qué pasa con el viento?

Según lo detallado la franja horaria más complicada será durante la tarde y noche. Aunque hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante el mediodía, la mayor actividad de la tormenta se registrará a partir de las 16 hs donde la probabilidad de precipitación es de 40% a 70%.

Respecto al viento, el mismo ingresará desde el norte a la mañana, a la tarde rotará para ingresar desde el oeste y a la noche desde el sur. Su velocidad se mantendrá entre los 23 y 32 km/h; y las ráfagas se intensificarán desde la mañana donde iniciará en 50 km/h.

El punto máximo del viento será a la noche cuando sus ráfagas alcancen los 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas condiciones se podrían mantener hasta el jueves y se prevé una leve mejora recién a partir del viernes 13 de marzo.