Descubren una nueva especie de lagartija que vive en campos volcánicos de Neuquén

Una nueva especie de lagartija que vive en campos volcánicos de Neuquén fue descubierta por un grupo de investigadores. El nuevo animal fue llamado Diplolaemus vulcanus, y vive en las áreas naturales Auca Mahuida y Tromen de la provincia.

Los especialistas del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET) lograron describir esta nueva especie de lagartija endémica de la zona noroeste de la Patagonia argentina.

“Cuando comenzamos a estudiarlas se trataba de un grupo que, además de ser genéticamente distinguible, tenía características morfológicas muy particulares», destacó Juan Vrdoljak, becario del IPEEC y autor del trabajo junto a Kevin Sánchez, Mariana Morando y Luciano Avila, integrantes del mismo instituto del CENPAT.

Señaló que no solo encontraron variantes morfológicas que marcaban muchas diferencias, sino que a simple vista veían «una lagartija con características intermedias entre una especie que se encuentra más al norte y la que está justo al sur”.

Su cuerpo tiene manchas negras. Foto: Gentileza.

El Diplolaemus Vulcanus, como decidieron nombrarlo, es un matuasto que puede llegar a medir hasta 20 centímetros de longitud y su piel presenta un patrón de colores marrón y tostado, con pequeñas manchas negras. Estas especies fueron colectadas por Morando y Avila en campañas realizadas entre los años 2004 y 2007 en lugares de difícil acceso a más de 1700 metros de altura.

“Todavía no conocemos nada de la ecología porque es una especie recién descripta, pero suponemos que tienen los mismos hábitos que todo el género Diplolaemus«, comentó Vrdoljak. «Creemos que son carnívoros, principalmente insectívoros, pero también hay información que se las encontraron comiéndose otras lagartijas».

Para llegar a describir esta nueva especie, el científico de Puerto Madryn utilizó una nueva metodología de trabajo de análisis de datos genéticos, morfométricos lineales y geométricos para evaluar la independencia evolutiva entre especies dentro del género Diplolaemus.

“Este flujo de trabajo proporciona un enfoque sistemático para integrar diversos tipos de datos para identificar y describir especies como linajes que evolucionan de forma independiente«, contó el especialista.

Puntualizó que la tarea comprende cuatro pasos: organizar poblaciones en función de relaciones genealógicas; delimitar linajes dentro de un marco filogenético; probar la independencia evolutiva; y reevaluar la solidez de las inferencias mediante la evaluación de la congruencia entre los análisis (Cabe destacar que este enfoque flexible se adapta a diversos taxones y avances metodológicos).

Finalmente, el becario del IPEEC contó qué haber encontrado esta nueva especie de lagartija en la zona volcánica de Neuquén significa «poner en relevancia los territorios, ya que uno está describiendo las particularidades del lugar«.

Este descubrimiento es fundamental para la provincia. Foto: gentileza.

«Esta especie es un endemismo, se trata de un territorio chiquito en el que se han descripto varias especies, lo que, no solo demuestra que es un lugar rico en fauna, sino que históricamente, a nivel evolutivo, pasó algo que hizo que se diversifiquen las especies. Entonces, no solo es una descripción de una especie que pone en valor esa zona, sino que caracteriza un lugar por el valor histórico que tuvo y posiblemente abra hipótesis de especies nuevas, no solo de lagartijas, sino también otros animales y plantas”, cerró.