Sobre la Ficha Limpia

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

Conforme los informado con fecha 7 de mayo de 2025 se pone de manifiesto que nueve provincias argentinas tienen entre sus leyes regulada el instituto de «Ficha Limpia», ellas son: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Córdoba y Neuquén, remarcando que la disposición también rige expresamente en la ciudad de Zapala al aprobarse por unanimidad la ordenanza de adhesión a la ley provincial 3498 de «Ficha Limpia».

Al referirse al tema el intendente de la ciudad del interior neuquino, Carlos Koopman, manifestó «En nuestro objetivo de brindar señales claras de mayor transparencia a la comunidad, con instituciones que den respuestas a las demandas de los ciudadanos, hoy Zapala dio un gran paso con la adhesión a la ley de “Ficha limpia”».

Lamentablemente los conceptos enunciados por el señor intendente de Zapala no fueron seguidos por el Senado de la Nación que con fecha 7 de mayo de 2025 rechazó el proyecto de «Ficha limpia» que buscaba impedir que condenados por corrupción o delitos graves en 2da instancia pudieran ser candidatos fue frenada por 36 votos a favor y 35 en contra, generando tal decisión que el proyecto de ley – pleno de transparencia republicana – no puede tratarse hasta el año próximo.

Si bien no se han expuesto los motivos del rechazo por un solo voto, el legislador de UxP, Wado de Pedro, sostuvo que correspondía el rechazo pues no era más que una norma que buscaba solamente perjudicar a Cristina Fernández, apuntando el suscripto que ese concepto es erróneo pues el Congreso no dicta normas generales en contra o a favor de individuos ya que es función del Poder Judicial aplicar la ley en cada caso particular.

Como decía Piero Calamandrei cada decisión judicial es individual y responde a un problema concreto contribuyendo a la formación de una ley general a través de la jurisprudencia.